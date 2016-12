Koes, die wegraping kom glo dán!

Jy beter sorg dat jou siel teen 4 Oktober 2026 gered is. Op daai dag gaan ongelowiges meteens oplet dat al hul bekeerde vriende, kollegas en familielede eensklaps soos mis voor die son verdwyn het.

Ja, die wegraping gaan op dié Sondag net minder as tien jaar van nou af plaasvind. Dis nou as jy Johannes Coetzee van Nelspruit glo.

Johannes was so vyf jaar gelede ook in die nuus. Toe het die Christelike organisasie Family Radio wêreldwyd verkondig dat die wegraping op 21 Mei 2011 sou plaasvind. Johannes was die groot voorstander van dié beweging in Suid-Afrika en het gereeld in koerante en op radio die eindtyd verkondig.

In daardie jaar het hy, saam met ’n klomp vriende en volgelinge maande lank pamflette uitgedeel en uiteindelik op 21 Mei in ’n hotel in Braamfontein bymekaargekom om te wag dat hulle na die hemel weggevoer word. Maar tevergeefs.

Destyds het baie mense met hulle die spot gedryf toe 22 Mei aanbreek en niemand is weggeraap nie.

Nou, vyf jaar later, vertel Johannes hy het uiteindelik agter die kap van die byl gekom. Hul somme was destyds verkeerd – die wegraping kom eintlik op Sondag 4 Oktober 2026.

Dié nuwe datum het Johannes bereken met ’n ingewikkelde som wat onder meer die leeftyd van Noag, Daniel 12 en hemelse seëls wat oopgemaak moet word in ag neem.

Die volledige berekening kan hier gelees word.

Nadat die gelowiges in 2026 weggeraap is, wag daar vir die sondaars wat op aarde agterbly ’n tyd van aardbewings en ellende, voorspel Johannes. So hy gaan solank moeite doen om soveel moontlik mense te waarsku om hul siele vir die groot geleentheid voor te berei.

“Een ding is seker,” sê Johannes. “Hoe nader die dag kom, hoe meer mense gaan besef dat die Here God die Skepper is.”

– Johannes de Villiers