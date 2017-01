Klein Elnye se moed raak min voor amputasie

Dit is nou min dae voor hul vrolike prinsessie se “bababeentjie” afgesit moet word.

Die fyn Elnye Potgieter van Pretoria het Donderdag vyf geword.

Elnye ly aan die seldsame Ollier-beensiekte en haar linkervoet word nou op 7 Februarie in die Life Groenkloof-hospitaal geamputeer. Sy gaan haar verjaardaggeskenk, ’n nuwe Doc McStuffins-rokkie, aantrek wanneer sy vir haar operasie hospitaal toe gaan. Die Disney-karakter Doc is ’n sesjarige “dokter” wat opgestopte poppe regdokter.

Weens Olliersiekte is haar linkerbeen – die “bababeentjie”, soos sy dit noem – reeds sowat 9 cm korter as haar regterbeen. Dié verskil sal groter word namate sy ouer word.

Huisgenoot het aan die begin van vanjaar oor dié dapper meisie geskryf wat op haar jong ouderdom moes vrede maak met die onafwendbare, dat sy haar voet sal moet verloor om ’n meer normale lewe te kan lei (Tot siens vir my ‘bababeentjie’, Huisgenoot, 5 Januarie 2017).

“My voetjie gaan in ’n pers kissie na Jesus toe,” het die bekkige meisie nog vertel. Dít kom nadat haar ma aan haar moes verduidelik wat gaan gebeur. Al wat sy wou weet, is wat van haar voet gaan word.

Elnye se ma, Elmarie (34), ’n administratiewe beampte, het Donderdag vertel waar Elnye tot nou toe nog vol moed was, raak sy tans maar baie bang en huil as hulle met haar daaroor praat. “Ek dink die realiteit dat sy nie meer ’n voet gaan hê nie, tref haar nou. Ek probeer positief en besig bly. Ek dink as dit eers gedoen is, gaan dit ons hard tref . . .”

Maar Elnye het haar verjaardag Donderdag moedig gevier. Haar ma het ’n hartroerende boodskap vir haar middelste kind van drie geskryf. Sy het ’n boetie, Eduan (7), en sussie, Elmoré (3).

“Vandag is sy vyf. En vyf moeilike jare, maar tog die beste, want sy is absoluut vir my as ouer ’n voorbeeld,” het Elmarie op die WhatsApp-groep van al Elnye se ondersteuners gesê. “Die meeste wilskrag, al is dit vir haar so moeilik, sal sy steeds haar beste gee en doen. Dankie, Pappa (God), vir hierdie wonderwerk en seëning. Dit is vir my ’n eer om haar mamma genoem te kan word.”

Haar man, Eddie (38), wat sy eie aluminiumonderneming bedryf, het met Huisgenoot se onderhoud ook vertel van die enorme mediese kostes wat nie gedek word nie. Een hiervan is die prostese wat Elnye gaan moet kry en wat namate sy groei aangepas en vervang sal moet word. Elmarie sê hul mediese fonds dek slegs tot R11 000 van dié komende operasie.

Eddie is aan die voortou om ’n gholfdag in Pretoria te reël om fondse vir Elnye in te samel.

Bekendes soos die opkomende sanger Joe Black is reeds aan boord vir die geleentheid op 23 Februarie by die Akasia Country Club.

Besoek die webtuiste Childmedi.org vir inligting oor hoe om die Potgieters te help.

Vir die gholfdag kan mense Ria Horn e-pos by riadakman@gmail.com of Eddie by eddie@aliwin.co.za

Wat is Olliersiekte?

Olliersiekte is ook as meervoudige enchondromatose bekend en kom by sowat een uit 100 000 mense voor.

Dr. Juan Marin, ’n ortopediese chirurg van Johannesburg, sê enchondrome is niekwaadaardige, kraakbeenagtige gewasse wat naby die groeiplate van die been vorm. “’n Kind het kraakbeen wat (harde) been word namate die kind groei. Die groeiplate bestaan uit kraakbeen. Wanneer dit nie hard word nie, vorm dit enchondrome.”

Die siekte word gewoonlik by jong kinders gediagnoseer en is nie oorerflik nie. Dit word gekenmerk deur enchondrome in die beenskag en metafise van verskeie bene. Dit is geneig om in een ledemaat voor te kom. Die aangetaste ledemaat is gewoonlik korter. Komplikasies sluit in misvorming, herhaalde beenbreuke en swakker spiere.

Dit is ook moontlik dat enchondrome mettertyd kwaadaardig kan word. As dit ná puberteit begin vergroot, word kwaadaardigheid gewoonlik vermoed – veral as daar pyn en herhaalde frakture is. Dan moet die ledemaat geamputeer word.