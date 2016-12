Kinderlyke op vakansiedorp gevind

Die lyke van twee ongeïdentifiseerde kinders is Vrydag by ’n riviermonding in Muizenberg gevind.

Die polisie se duikeenheid en die Nasionale Seereddingsinstituut (NSRI) het op die situasie reageer nadat ooggetuies die lyke ontdek het.

NSRI Strandfontein se stasiebevelvoerder Vaughn Seconds sê ooggetuies het glo vier kinders, glo al vier seuns, in die water naby ’n brug sien speel.

Dieselfde ooggetuies het daarna die lyke van twee kinders, wat moontlik een van die vier kinders wat gespeel het, was, onder die water gevind.

“Een van die kinders is glo gesien waar hy weggery het op ’n fiets,” sê Vaughn.

Polisieduikers het die twee lyke uit die water gehaal.

“ ’n Omvattende soektog is in die water gedoen . . . om die moontlikheid dat een van die ander kinders (wat in die water gespeel het) steeds vermis kan wees, uit te skakel,” sê Vaughn.

Die lykie is nog nie geïdentifiseer nie. Sedert die ontdekking gedoen is, het geen familielede of vriende van die kinders na vore gekom nie.

Bron: News24