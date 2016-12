Kind se tragiese verdrinking in Vaalrivier ruk gemeenskap

Die gemeenskap in Kuruman in die Noord-Kaap is geruk ná ’n vyfjarige se verdrinking in die Vaalrivier.

“Philip Jacobs was Vrydagmiddag besig om buite die gesin se huis langs die Vaalrivier te speel toe die voorval gebeur het,” sê Kol. Emelda Setlhako, polisiewoordvoerder.

“Hy (Phillip) het gespeel terwyl sy pa buite gewerk het. Toe hy skielik wegraak, het sy pa gedink hy is binne die huis saam met sy ma. Dit is eers toe hy self binnegaan en besef die seun is nie daar nie, dat hulle begin soek het.”

Phillip se ma, Jo-mari het Dinsdag in ’n emosionele Facebook-boodskap almal bedank wat die gesin tot dusver ondersteun het.

Jo-mari op Facebook oorval met boodskappe van ondersteuning uit die gemeenskap.

In haar boodskap noem sy ook dat klein Philip se begrafnisdiens Vrydag om 10:00 by die El Gibbor (Biker’s Church) in Kuruman sal plaasvind.