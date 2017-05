Kind se lyk in industriële gebied naby Kaapstad gevind

Kapt. FC van Wyk het bevestig die Wes-Kaapse polisie het Saterdag die lykie van ’n ongeïdentifiseerde kind in ’n oop veld gevind.

Die lyk is naby Bofors-sirkel in Epping se industriële gebied gevind. In hierdie stadium is die geslag of ouderdom van die kind nie bekend gemaak nie.

Dit is ook nie seker of dit moontlik die lyk van die vermiste Courtney Pieters (3) is nie.

Courtney is Donderdag, 4 Maart, vir die laaste keer op die hoek van Milky-weg en Grand Vue-straat in Elsiesrivier gesien.

Tussen 200 en 400 polisiebeamptes is sedert Courtney se verskyning behulpsaam met die soektog na haar.



It's been a week and still no trace of Courtney Pieters https://t.co/q6RTmMcNxu pic.twitter.com/syU6q3h4Yj — Eyewitness News (@ewnupdates) May 11, 2017

Celeste Adonis, die gesin se woordvoerder, was nie Saterdag onmiddellik beskikbaar om kommentaar te lewer nie.

Die artikel sal bygewerk word sodra meer inligting bekend is.

Bron: news24.com