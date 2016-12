Kersfees kom vroeg vir Michael Kliment, pa van ‘ontvoerde’ dogter

Dit was nie vir Michael Kliment nodig om tot die feestyd te wag om vreugdevol te voel nie.

Kersfees het reeds in Julie vir dié sakeman van Port Elizabeth aangebreek toe hy daarin slaag om sy “ontvoerde” dogter terug te bring van Slowakye nadat hulle vier jaar geskei was. Hy sê dit het hom die gelukkigste man ter wêreld gemaak om sy Mijah’tjie terug te hê by hom in Suid-Afrika.

“Dit gaan baie goed met ons. Mijah geniet die lewe – ek moet haar elke naweek na ’n ander verjaardagpartytjie neem,” vertel die 43-jarige karate-ghoeroe aan Huisgenoot.

Toe ons die Kliment-gesin in Augustus vanjaar besoek, was Mijah net vier dae in die land. Sy en haar pa moes vir die owerheid wegkruip tot hy toegelaat is om sy jongste dogter met hom saam terug te bring na Suid-Afrika.

Die drama het in November 2012 begin toe Mijah Slowakye saam met haar ma, Janka Klimentova, besoek. Hulle sou net vir ’n besoek na Michael se destydse vrou se geboorteland gaan, maar Janka het besluit sy wil bly – en Michael is hof toe in ’n poging om sy dogter, wat in Port Elizabeth gebore is, terug te kry.

Die paartjie is in Mei verlede jaar geskei. Michael wou nie sy dogter van haar ma skei nie, maar toe Janka in April vanjaar aan ’n breingewas sterf, was Michael vasbeslote dat Mijah moet huis toe kom.

Janka se ouers het egter geweier en wou nie hul kleindogter laat gaan nie.

Hy is toe Slowakye toe saam met Mikaila (19), sy dogter uit ’n vorige verhouding, en het vir Mijah “ontvoer” en Interpol vyf weke lank ontwyk voor ’n hof hom verlof toegestaan het om haar Suid-Afrika toe te bring.

“Ons haal steeds in, maar Mijah het baie goed aangepas en haar Engels het soveel verbeter dat sy volgende jaar as gr. 3-leerder by die Summerwood Primary School ingeskryf is,” vertel Michael. Sy vreugde is duidelik in sy stem hoorbaar.

Voor hulle Kersfees saam met sy familie in Port Elizabeth gaan vier, vertrek hy en sy “meisies” op 4 Desember Mauritius toe vir ’n eksotiese eilandvakansie. “Hulle is opgewonde. Ons gaan skubaduik, swem en ontspan,” sê hy en voeg by Mikaila – ’n student in joernalistiek aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit – se laaste eksamen sal teen daardie tyd ook agter die rug wees.

Hulle vier Kersfees tradisioneel op die aand van 24 Desember met ’n familie-ete en ruil dan geskenke uit. “Dalk sal dit beter wees as Mijah se negende verjaardagparty in November. Ons het ’n springkasteel, ’n fotohokkie en ’n spitbraai gehad en alles was in pienk en blou versier,” sê Michael.

Mijah sien uit na haar nuwe skooljaar. Sy doen gimnastiek en dans. Sy het aan Michael gesê sy doen net ballet om haar gimnastiek “aan te vul”, aangesien dit vir haar belangriker is. “En ek moet bloot glo wat sy my vertel,” sê Michael en trek sy skouers laggend op, duidelik nog oorstelp van vreugde om sy dogters albei so naby hom te hê.

Soos hy in Augustus aan Huisgenoot gesê het: “Ek het nou albei my dogters by my – wat meer wil ’n pa hê?”

Vir Michael Kliment het Kersfees vanjaar vroeg gekom.