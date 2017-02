Kerkman weer in hof oor seksuele aanranding op minderjariges

’n Kerkman wat daarvan beskuldig is dat hy twee meisies seksueel aangerand het, sal later vandeesmaand weer in die George-landdroshof verskyn.

“Die klagte spruit uit bewerings dat hy ’n tienjarige meisie in November verlede jaar gemolesteer het,” sê kapt. Malcolm Pojie, ’n polisiewoordvoerder.

“Die tweede saak hou verband met bewerings dat ’n 17-jarige meisie drie jaar gelede deur dieselfde man seksueel gemolesteer is.”

Die George Herald beweer die voormalige 50-jarige ouderling en pastoor is uit die kerk geskors, maar dat hy steeds kerkdienste bywoon.

“Die ondersoekbeampte konsulteer tans met die senior staatsaanklaer (NVG) rakende ’n moontlike inhegtenisname of vervolging,” sê Malcolm.

“Die ondersoek is in ’n vroeë maar sensitiewe stadium.”

Die man verskyn weer op 21 Februarie in die hof.