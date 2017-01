Brits se redder van katte se uitvindsel verbeter weggoodiertjies se lewens

Daar was mos die toweragtige fluitspeler van Hameln wat rotte gelok het uit die dorp.

Sean Mitchell is Brits se redder van katte wat die verwaarlose diertjies lok na ’n fabriek waar hy hulle versorg.

Hy het selfs die plaaslike koerant, die Komorant, gehaal met sy liefdesdaad teenoor die dorp en omgewing se weggooi- en rondloper-katte. Hulle het nou selfs nou hul eie “vermaak” so saam met die luukse katkos, skoon water en ander lekkernye wat hy hulle bied.

Sean het sy vernuf in staalwerk ingespan om ’n masjien te maak wat hy HOMEchase noem. Dis ’n “lok-en-jaag-sisteem” sê hy. Dit het allerhande katoeters en toutjies met speelgoed-muise en ander lokaas aan het, jy heen en weer oor die werf rondtrek, tot 110km uur, sodat die katte dit kan jaag.

Van die rondloperkatte het Sean (30) van die rand van die dood gered deur aanvanklik uit sy eie sak vir kos en ’n veearts te betaal. En hy sorg dat die wyfiekatte reggemaak word sodat hulle nie kan aanteel en nog ’n klomp honger katjies oplewer nie.

“Ek is nog my hele lewe lank ’n kat-liefhebber,” vertel hy aan Huisgenoot.

“Selfs toe ek ’n ruk lank oral oorsee gewerk het, het ek daar ook rondloperkatte gevoer. Ek kan eenvoudig nie toekyk dat hierdie diertjies swaarkry nie,” vertel hy. Hy het so vyf jaar gelede begin om die dorp se katte te begin voer.

Die staaldak-fabriek waar hy werk se gronde het nou ’n veilige hawe vir die katte op dié dorp in Noordwes, 68km van Johannesburg af.

Die beste van alles is dat sy baas, Theunis Duvenhage, die hoof uitvoerende beampte van SS Profiling ook ’n diereliefhebber is en help met befondsing vir kos. Hy het selfs ingestem dat Sean bakke met kos en water oral rondom die fabriek mag uitsit vir die katte.

’n Hospitaal daarnaby, wat self ’n projek geloods het om die katte op hulle gronde te steriliseer, het gevra of Sean nie hulle katte ook daar kan huisves nie. ’n Plaaslike veearts, dr. Gerhardus Scheepers, sit nou gereeld hand by om die katte te steriliseer.

Elke kat het ’n sagte slaapplek en komberse en van die makker katte kom maak hulle gereeld tuis op Sean se lessenaar om hom met liefde te bedank. Oor naweke sal hy ook ’n draai kom maak en antibiotika in die bakke sit vir katte wat besmette oë of wonde opgetel het.

Daar is op die oomblik veertig katte wat permanent ’n heenkome by Sean-hulle gekry het en daar is nog vyftig ander wat gereeld kom kuier om kos, water, medisyne, liefde en vermaak met Sean se masjien te kry. Hulle noem nou tong-in-die-kies die fabriekswerf die “Kitty Retirement Village”.

Sean wil graag sy hulp verder uitbrei op die dorp en ook na ander weggooi-diere wat bietjie gepamperlang kan word totdat hulle dalk permanente huise het.

7 « » Foto: Sean Mitchell Foto: Sean Mitchell Foto: Sean Mitchell Foto: Sean Mitchell Foto: Sean Mitchell Foto: Sean Mitchell Foto: Sean Mitchell

Om geld hiervoor in te samel het hy ’n befondsing-veldtog geloods. As jy wil skenk gaan na https://gogetfunding.com/hungry-feral-stray-cats-need-you-love-food/