Kaptein se lyk gevind ná boot in Tafelbaai omslaan

Die lyk van die kaptein van ’n boot is Sondag aan boord die Troupant gevind wat Saterdag by die Tafelbaaihawe omgeslaan het, het die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (Samsa) bevestig.

Die waarnemende hoofbeampte het in ’n verklaring bevestig die man se liggaam sal deur die polisie se duikeenheid verwyder word.

Die Nasionale Seereddingsinstituut in Tafelbaai is Saterdagoggend deur die Transnet Nasionale Hawe-owerheid ontbied nadat die skip omgekeer het met die kaptein en twee bemanningslede aan boord.

’n Boot is uitgestuur en die twee bemanningslede is gered.

“Die kaptein was in daardie stadium vermis. Albei oorlewendes is na Jetty 1 by die Victoria & Alfred-ankergebied geneem waar paramedici hul vir skok en nie-dodelike verdrinkingsimptome behandel het,” het Samsa gesê.

Die nooddienste het hulle in ’n stabiele toestand hospitaal toe geneem. Die skip is by die Kaapse hawe vasgemeer om te verhoed dat dit wegdryf.

“Die Troupant het gedurende die nag gesink. Die hawe-owerheid het Sondag ’n duikmaatskappy aangestel en ’n plan vasgestel om die skip weer vlot te maak.

Die kaptein se lyk is omstreeks 14:45 gekry en die boot is teen 15:30 weer na bo gebring, het Samsa gesê.

Die voorval word ondersoek.

