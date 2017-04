Kaapstad het nog net SOVEEL dae water oor . . .

Die Stad Kaapstad het Maandag gesê die stad se voerdamme het net genoeg water vir nog 88 dae.

Die stad het inwoners gevra om waterverbruik te verminder tot onder 600 miljoen liter per dag. Die stad se vorige teiken was om onder 700 miljoen liter per dag te gebruik.

Dams are at 13.3%. Residents, reduce use immediately to below 100 litres per day per person. https://t.co/lmhYmDT7oH #ThinkWaterCT pic.twitter.com/hV4uDja7dh

— City of Cape Town (@CityofCT) April 25, 2017