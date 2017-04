Kaapse skoolhoof met mes aangeval ná dreigemente

’n Skoolhoof van Kaapstad is Woensdagoggend ernstig met ’n mes aangeval nadat hy ’n ruk lank dreigemente ontvang het.

Aanvallers het glo kort voor seweuur die skoolperseel binnegekom en Wayne Abrahams, die skoolhoof van die Bishops School of Skills in Bishop Lavis, in die skool se voorportaal trompop geloop. Hulle het hom herhaaldelik in die bors, kop, nek en skouer gesteek, sê Jessica Shelver, woordvoerder vir die Wes-Kaapse minister van onderwys, Debbie Schäfer.

Die twee aanvallers het daarna gevlug toe iemand op die toneel opdaag en Wayne te hulp snel. Hy is in ’n kritieke toestand en word gemonitor.

“Ons veroordeel hierdie aanval ten sterkste. Enige aanval op ’n onderwyser of skoolhoof is geheel en al onaanvaarbaar.”

Abrahams het glo teen die einde van die eerste semester dreigemente ontvang nadat ’n leerder aan die skool, wat ’n ander 15-jarige leerder in Maart in die been geskiet het tydens ’n bendevoorval, ondersoek is. Hy is glo gewaarsku om nie voort te gaan met die ondersoek en tugstappe te doen nie.

Abrahams het die dreigemente aangemeld.

Senior amptenare by die departement sowel as polisiebeamptes was vanoggend by die skool, bevestig Jessica.

“Dat iemand soos hy, wat sy lewe daaraan wy om die jeug in sy provinsie te bemagtig en wat die regte ding probeer doen deur tugstappe te doen om sy leerders te beskerm, aangeval is, wys hoe misvorm party mense se waardes is.”

Bykomende sekerheidswagte is sedertdien by die skool ontplooi en traumaberading sal soos nodig voorsien word.