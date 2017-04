Kaapse polisieman sterf toe kollega hom ‘per ongeluk’ skiet

’n Polisiebeampte het Woensdagaand in Kraaifontein gesterf toe hy na bewering per ongeluk deur sy kollega geskiet is.

Sy kollega was luidens berigte besig om sy eie vuurwapen skoon te maak toe ’n skoot afgaan. Die man is na bewering in die bors getref.

Die twee beamptes was in ’n voertuig ten tyde van die voorval.

Moses Dlamini, Opod-woordvoerder, het aan Times Live gesê hulle is nog besig om feite rondom die voorval in te samel.

“Al wat ons tot dusver weet, is dat dit ’n ongeluk was,” het hy gesê. “Die voorval word ondersoek.”

Bronne: ewn.co.za, timeslive.co.za