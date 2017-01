Kaapse paartjie in sak en as ná huis afbrand op gewilde kusdorp

Philip en Sue Kilroe van Simonstad sê hulle sal “probeer om die beste van ’n slegte saak te maak” nadat ’n veldbrand hul huis Woensdagmiddag in puin gelê het.

“Ons het al ons besittings in die brand verloor. Ons bure kon net ’n paar foto’s red,” het Philip Kilroe Donderdagoggend aan News24 vertel.

“Ons huis is heeltemal in puin gelê; dis heeltemal verwoes.”

Die huis in Paradisestraat, Simonstad, het Woensdagmiddag omstreeks vyfuur afgebrand.

’n Veldbrand het vroeër daardie oggend in die gebied ontstaan.

Philip sê toe hulle Woensdagmiddag tuiskom, was dit reeds vernietig.

“Ons is Dinsdagoggend weg vir ’n paar dae en het eers gisteraand (Woensdag) teruggekeer en toe gesien ons huis het afgebrand.”

Die eiendom is verseker.

“Daar was ’n brandweerspan voor ons huis; daar was niks wat enigeen kon doen nie.”

Sy dogter, Kate Kilroe, sê haar ouers het beplan om in die gebied af te tree.

“Daar is baie tyd daaraan bestee om dit in ’n tuiste te omskep. Hulle wou daar aftree en nou moet hulle van voor af begin,” het sy gesê.

Philip en sy vrou het ook ’n huis in Nuweland in Kaapstad se suidelike voorstede.

Kate het gesê sy is bekommerd oor haar ouers se bure, wie se huis in die brand beskadig is.

“Die bure se huis het aan die brand geslaan oor my ouers se huis gebrand het. My hart gaan uit na hulle; dis ’n ma en ’n student wat nou by vriende moet oorbly.”

Volgens haar pa is drie huise in die brand beskadig.

“Die eiendom langsaan is erg beskadig en ’n huis straafaf het ’n gat in die dak gekry, maar verder is al die geboue oukei,” sê hy.

Philip het gesê hy is nie bekommerd oor die skade nie. “Dis wêreldsgoed. Dit het geen sin om jou te bekommer oor gedane sake nie.”

Philip het gesê hy is gek oor die gemeenskap en wil hul huis herbou.

“Ons is so ’n lekker gemeenskap. Ek is seker almal sal saamstaan en saamwerk. Ons gaan die beste van ’n slegte saak maak.”

