Kaapse kobra pik man van Goodwood in sy tuin

‘n Man van Goodwood in Kaapstad het ‘n onderonsie met ‘n Kaapse kobra oorleef en sterk tans aan in die hospitaal.

Woordvoerder vir Netcare911, Athlenda Mathe, sê die man is deur die slang gepik terwyl hy Saterdagmiddag in sy tuin doenig was.

“Toe Netcare911-paramedici op die toneel aankom was die man in ‘n stabiele toestand,” sê Anthlenda.

“Paramedici het hom begin behandel waarna hy na ‘n nabygeleë hospitaal geneem is vir verdere mediese sorg.”

Bron: News24