Kaapse gesin kry skokkende waterrekening van oor die R300 000

Ses dae sonder water. Boonop het hulle hul rekening elke maand betyds betaal.

Op Woensdag 26 Januarie, toe Colin Piers (45), ’n kantoorklerk by Huisgenoot, by sy huis in Delft kom, is al die krane in sy huis leeg. Dit was die eerste keer sedert hulle ses jaar tevore daar ingetrek het.

“My vrou wou begin kosmaak. Sy wou ’n kastrol vol water maak,” vertel Colin. Niks, net so ’n bo-aardse suisgeluid.

Dit was die aand net voor seweuur. Dit was hul seun, Seth (11), in gr. 6 in Belhar Primêr, wat vir Colin en sy vrou, Yincee (34), ’n beroepsadviseur in Woodstock, die brief gebring het wat in die huis se deurhandvatsel gesteek was.

Vir die egpaar was dit soos ’n emmer koue water in die gesig. “Dear Sir/Madam, The electricity/water supply to the above property has been disconnected/restricted . . .”

Indien hulle weer water wou hê, sou dit hulle R305 681,96 kos. Colin het net wrang geglimlag, want hy het geweet dit is onmoontlik. “Dis meer geld as wat die huis werd is,” vertel hy.

Yincee bel toe onmiddellik die nommer op die brief en dit word bevestig: Hul water is afgesny. Hulle moes die volgende dag na die munisipale kantore in Kaapstad gaan om dinge uit te pluis.

Die geiser was darem nog vol warm water. Colin het dit afgeskakel sodat hulle dit vir kosmaak kon gebruik. Sondag was daar nog ’n straaltjie water uit die geiser. Dit het hulle vir Seth gebruik sodat hy die Maandag darem skoon by die skool kon kom.

Colin het by ’n gimnasium gestort en Yincee by susters wat naby hulle woon.

Vir hul vier honde, twee grotes en twee kleintjies, en ’n kat, het hulle die water gebruik wat nog vir ’n ruk drupsgewys uit een van die krane gekom het.

Vriende het vir hulle daardie naweek drie 5 L-houers water gebring.

“In ’n huis sonder water voel ’n mens vuil, al het jy elders gestort. In daardie tyd het ons aan ons lyf gevoel hoe dit vir mense is in plekke wat nie vrye toegang tot water het nie; daardie mense wat nog nooit hierdie luukse gehad het nie,” sê Colin.

Die rompslomp om weer water te kry, was ’n nagmerrie. Die Vrydagoggend was hulle by die munisipale kantore. Aan hulle is beloof die saak sou ondersoek en die water binne 48 uur aangeskakel word.

Maar helaas. Dit was eers vyf dae later dat die “wonderwerk” gebeur het. Hulle het elke dag minstens twee keer gebel.

Die egpaar sê hulle het verlede jaar agterstallig geraak nadat hul waterrekening die hoogte ingeskiet het, tot R5 547,27 op 17 Mei — ’n rekening wat hulle toe al bevraagteken het.

Voorheen het hul munisipale rekenings gewissel tussen R300 en R400. Toe begin dit geleidelik ál hoër raak, asof die water iewers heen verdwyn. Daardie duisende kiloliters water het beslis nie deur hul krane geloop nie.

“Ons is ’n gesin van drie. Ons het nie ’n swembad of tuin nie,” sê Colin. Toe hulle bewyse vra van die meterlesing, blyk dit hierdie “waansinnige bedrae” kom al van 2015.

“Dis op hul stelsel, maar ons het nooit sulke rekenings gekry nie,” vertel Colin.

“Maak gereeld seker wat op jou munisipale rekening aangaan sodat jy nie ’n nare verrassing soos ons kry nie.

Hopelik word ons ook eendag wakker uit hierdie nagmerrie. Ek hoop nie hulle gaan net weer ’n skatting maak van wat ons skuld nie.”



Só reageer die Stad Kaapstad:

“Die Stad bevestig ’n heraansluitingsbevel is uitgereik en die eiendom het weer op 1 Februarie water gehad,” sê raadslid Siyabulela Mamkeli, burgemeesterskomiteelid vir die gebied, in antwoord op Huisgenoot se navraag.

“Gevalle van betwiste verbruik word gewoonlik opgelos deur ’n meter te toets. In hierdie geval egter weerspieël ons rekord ’n uitsonderlike geval waar die verbruik die volume water oorskry wat gedurende die tydperk deur die meter kon gaan. Die Stad sal daarom die rekening regstel deur die gemiddelde daarvan oor hierdie tyd vas te stel.

“ ’n Versoek is ook ingedien om seker te maak die meter word vervang om seker te maak so iets gebeur nie weer nie.

Die Stad vra opreg verskoning vir enige ongerief.”