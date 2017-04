Joost van der Westhuizen se broer Pieter en sy vrou uitmekaar

Minder as drie maande nadat sy geliefde broer die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen (45) sy stryd teen motorneuronsiekte (MNS) verloor het, het Joost se ouer broer, Pieter (47), en sy aktrise-vrou, Marijke (34), oftewel Maryke de Villiers van Getroud Met Rugby-faam, Vrydag bevestig hulle is nie meer saam nie.

Huisgenoot het nadat Pieter sy Facebook-status na “vervreem” (separated) verander het, betroubaar verneem Marijke het reeds in Desember besluit sy wil nie meer met Pieter getroud wees nie.

Die egpaar was sewe jaar getroud.

Pieter het drie kinders uit ’n vorige huwelik. Hy en Marijke het ook ’n sesjarige seuntjie saam.

Geeneen van die twee wou kommentaar lewer oor die moontlike invloed wat Pieter se toewyding en lang ure van versorging van sy broer op die verbrokkeling van die huwelik kon gehad het nie.

Sedert MNS in 2011 by Joost gediagnoseer is, het Pieter sy broer elke dag van sy lewe tot en met sy dood op 6 Februarie 2017 ondersteun. Hy het Joost, wat eindelik aan ’n rolstoel gekluister was, heeltyds versorg, maar Joost het later versorgers betaal omdat hy gevoel het dit is nie regverdig teenoor sy familie nie. Maar niks was vir Pieter belangriker as om sy broer gemaklik te hou en langs sy sterfbed te wees wanneer hy sy laaste asem uitblaas nie. En hy wás.

Pieter wou by navraag van Huisgenoot nie oor sy huweliksprobleme uitwei nie. Hy het net bevestig hy en Marijke is inderdaad van bed en tafel geskei. “Dit is maar ’n baie moeilike tyd,” is al wat hy wou sê. Hy het vertel hulle rou steeds oor Joost.

Marijke wou ook by navraag nie veel oor hul hartseer sê nie. “Ons werk deur ’n paar issues,” het sy gesê. Sy het net soos Pieter gesê dit is vir hulle as gesin en familie steeds ’n baie moeilike tyd.

“In hierdie stadium vat ons dit dag vir dag. Ons spreek niks vooruit nie. Ons kyk maar wat die toekoms inhou. Ons werk deur ’n ding. Ons bly maar net op ons knieë.”

Sy het gesê daar word geen vinger na enigiemand gewys nie.

Marijke, wat Joost 13 jaar geken het, het vroeër in ’n onderhoud aan Huisgenoot vertel Joost was vir haar meer soos ’n broer as ’n swaer.

Sy het onthou sy was “die blondie wat hy altyd uitgehaal het”, soos die keer toe hy by die Dros naby Loftus Tabasco aan haar glas gesmeer het. Sy het vertel wat sy altyd sal koester, is dat sy altyd Joost se voete vir hom kon masseer.

“En ek het dié voorreg gehad tot aan die einde. In daardie opsig wou ek hom dien tot op sy laaste dag die Maandag, toe ek vir hom gebid het vir kalmte,” het sy die naweek ná Joost se dood nog langs haar man vertel.

Marijke het Vrydag vertel die hele familie sukkel steeds om Joost se afsterwe te verwerk. “Dit is vir ons almal nog maar ’n groot aanpassing sonder Joost. Ons almal rou nog en dan moet ’n mens se persoonlike lewe ook nog aangaan.”

Marijke is benewens haar werk as aktrise ook ’n professionele danser met haar eie dansskool, Dance Mouse, in Pretoria.

Pieter is steeds direkteur van Joost se J9-stigting, wat hom vir MNS-lyers beywer.