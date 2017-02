Joost van der Westhuizen in ’n kritieke toestand gehospitaliseer

Die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen is Saterdagoggend in ’n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem.

Dié hartseer nuus is Saterdagoggend deur Joost se J9-stigting op Facebook bevestig.

Joost (45), wat sedert 2011 aan die aftakelende Motorneuronsiekte (MNS) ly, het die afgelope paar weke ’n suurstofmasjien begin gebruik, veral snags wanneer hy ’n asemnood het.

“Die familie en vriende van Joost vra dat almal vir hom bid,” lui die verklaring op Facebook. “Hy is vroeër vandag (Saterdag) in ’n kritieke toestand hospitaal toe geneem.

“Ons vra dat almal die familie in hierdie stadium sal respekteer. Sodra daar nuwe inligting is, sal ons laat weet, maar vir nou vra ons dat julle jul hoofde laat sak in gebed.”

Joost het die J9-stigting begin om ander MNS-lyers te help. Sy broer, Pieter, en skoonsuster, Marijke van der Westhuizen, het ook gevra dat almal vir die oud-Bokheld sal bid.

Dis nog nie bekend na watter hospitaal Joost geneem is nie.