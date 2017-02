‘Joost tot die einde hard baklei, sê J9-stigting ná Bokheld se dood

Die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen se J9-stigting, wat hom vir lyers aan motorneuronsiekte (MNS) beywer, het Maandagmiddag amptelik bevestig die rugby-ikoon is in sy huis tussen sy geliefdes oorlede.

Joost Heystek van der Westhuizen sou oor twee weke op 20 Februarie sy 46ste verjaardag gevier het, maar het die stryd verloor nadat hy Saterdagoggend met asemhalingsprobleme na die Life Fourways-hospitaal gehaas is.

“Joost was bekend vir sy ongelooflike rugbyloopbaan en in die laaste jare het hy dieselfde dapperheid en krag in sy stryd teen MNS getoon,” het Claire Kaye-Grobler, die stigting se woordvoerder, in ’n verklaring gesê.

“MNS, ook bekend as amiotrofiese laterale sklerose (ALS), is vroeg in 2011 by hom gediagnoseer. Joost het sewe jaar lank hard baklei, met ’n kwynende liggaam, maar ’n kop wat nie geaffekteer is nie.”

Joost het altyd in onderhoude met Huisgenoot oor die tragiese en aftakelende siekte gesê niks skort met sy brein nie, maar hy is ’n gevangene in sy eie liggaam.

Hy word deur sy twee kinders, Jordan (13) en Kylie (10), oorleef asook deur sy ouers, Gustav en Mariana, en twee broers, Pieter en Gustav, en hul gesinne.

Volgens die stigting is die familie verpletter deur die verlies van Joost, maar bly hulle sterk onder die omstandighede.

“Dit is so ’n groot verlies vir so baie mense oor die wêreld heen en die familie wil graag hul grootste waardering gee vir die liefde en ondersteuning wat in hierdie moeilike tyd aan hulle getoon is.”

Volgens die stigting het die familie versoek dat hul privaatheid gerespekteer word terwyl hulle begrafnisreëlings tref. Die reëlings sal bekendgemaak word sodra dit gefinaliseer is.