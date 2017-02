Joost sterf tuis omring deur al sy naaste familielede

“Joost was ’n toegewyde en liefdevolle pa en sy familie gaan hom baie mis,” het Pieter, die ontslape Springbokheld Joost van der Westhuizen se broer, Maandagaand tydens ’n perskonferensie in Johannesburg gesê.

Joost (45) het Maandagmiddag sy stryd teen die aftakelende motorneuronsiekte (MNS), waarmee hy vyf jaar gelede gediagnoseer is, verloor.

“Ons waardeer die nasie se ondersteuning in hierdie moeilike tyd,” het Pieter tydens die samekoms gesê.

Die oud-Bok is Saterdag in ’n kritieke toestand met asemhalingsprobleme in die Life Fourways-hospitaal in Johannesburg opgeneem.

Joost is omstreeks 12:00 huis toe. Volgens Claire Kaye-Grobler, die woordvoerder van Joost se J9-stigting, was hy by sy volle bewussyn en het hy self besluit hy wil eerder huis toe gaan om by sy familie te wees.

Dis daar waar hy omring deur al sy naaste familielede omstreeks 13:30 oorlede is.

Pieter het gevra dat die familie se privaatheid in hierdie moeilike tyd gerespekteer word.

’n Openbare gedenkdiens word hierdie komende Vrydag om 12:30 by Loftus Versveld aangebied. Volgens Claire moet belangstellendes vroeg opdaag aangesien plek beperk gaan wees.

Joost word deur sy twee kinders, Jordan (13) en Kylie (10), oorleef asook deur sy ouers, Gustav en Mariana, en twee broers, Pieter en Gustav, en hul gesinne.