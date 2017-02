‘Joost, jy’s ’n held,’ sê MNS-lyer wat al 12 jaar met dié vernietigende siekte worstel

Hy ken die lang en dapper stryd wat Joost teen motorneuronsiekte gevoer het maar alte goed. Die 57-jarige Deon Nel van Krugersdorp veg immers al self langer as 12 jaar teen dié vernietigende siekte.

En vir hom is daar net een manier om wyle die rugbylegende Joost van der Westhuizen te beskryf: “Joost, jy’s ’n held.”

Joost het in 2012 – sowat ’n jaar ná sy MNS-diagnose – ’n verassingsbesoek by Deon se huis afgelê. Op ’n foto lê Deon tuis in ’n hospitaalbed, gekoppel aan ’n ventilator en voedingsbuise. Langs die bed sit Joost, wat toe nog sterk en gesond gelyk het.

“Die trane rol so onder my bril,” het Deon se vrou, Bernice, gister telefonies op Joost se dood gereageer. Net ’n paar uur voor Joost se dood het die egpaar aan hom ’n boodskap gestuur: “Joost jy kan dit doen, jy’s baie sterk.”

Sy het intussen die tragiese nuus aan Deon oorgedra. “Ons voel albei platgeslaan,” vertel Bernice.

“Die besoek in 2012 was die hoogtepunt van Deon se lewe. Danksy die ontmoeting het ons deel geword van die J9-familie.” J9 is Joost se stigting wat bewustheid oor MNS bevorder.

Toe MNS in 2004 by Deon gediagnoseer is, het dokters hom gewaarsku hy kon binne maande sterf – maar hy het aanhou veg.

“Destyds het ons gedink MNS is baie seldsaam, maar danksy Joost weet soveel meer mense nou daarvan. En J9 het ’n familie geskep vir mense wat aan die siekte ly,” vertel Bernice.

Deon is sedert ’n hartaanval in 2008 voltyds op die ventilator. “Dit het hom ’n tweede kans op die lewe gegee.”

Joost se openbare stryd teen MNS was ’n inspirasie vir ander lyers, vertel Bernice. “Ek en Deon sal bly veg ter ere van Joost en al die ander soldate wat die stryd teen die siekte verloor het.”