Jongste verwikkelings oor 12-jarige seun se moord in Coligny

Twee mans wat van die moord op ’n 12-jarige seun van Coligny in Noordwes aangekla word, sal op 9 Mei in die landdroshof op die dorp om borgtog aansoek doen. Hulle sal tot dan in aanhouding bly.

Pieter Doornward en Phillip Schutte het Vrydagoggend in die hof verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord. Doornward en Schutte het die seuns na bewering op 20 April betrap waar hulle sonneblomme uit landerye gesteel het.

Hulle het die seuns aangesê om agterop ’n bakkie te klim, maar een het weggehardloop. Die ander het na bewering in die ry afgespring terwyl die voertuig om ’n draai gegaan het. Hy is later weens sy beserings oorlede.

eNCA het vroeër berig ’n ooggetuie het beweer die mans het die seun hewig aangerand.

Dit het in die laaste paar dae in Coligny gelei tot betogings teen borgtog. Verskeie mense is in hegtenis geneem weens openbare geweld nadat winkels geplunder en voertuie aan die brand gesteek is.