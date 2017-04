Jongste verwikkeling nadat 12-jarige seun in Coligny-geweld sterf

Twee mense is in hegtenis geneem in verband met die dood van ’n 12-jarige seun in Coligny, wat blykbaar die rede vir gewelddadige protes in die gebied was, het die premier van Noordwes vandag gesê.

“Die gemeenskap van Coligny is sedert die moord op die kind onrustig, want hulle glo die voorval is rassisties,” het premier Supra Mahumapelo in ’n verklaring gesê.

Die polisiewoordvoerder Sabata Mokgwabone het aan News24 gesê die twee van 26 en 33 jaar oud is van moord aangekla en sal na verwagting Vrydag in die landdroshof in Coligny verskyn.

Inwoners beweer ’n boer het die seun aangerand nadat hy hom Vrydag in sy mielieland gekry het, het City Press Dinsdag berig.



#Coligny residents demand action … or the protests will continue.

Supra het om kalmte in die plaaslike munisipaliteit Ditsobotla gevra en inwoners verseker wet en orde sal in stand gehou word.



#lichtenburg Shops and houses burnt to the ground in #Coligny outside town.

#lichtenburg Shops and houses burnt to the ground in #Coligny outside town.

Sy verklaring is uitgereik nadat winkels geplunder en drie huise, vragmotors, ’n trekker en ’n gepantserde polisievoertuig in Coligny en Lichtenburg aan die brand gesteek is sedert die protes begin het.

In Lichtenburg is ’n vragmotor met 38 000 hoenders op Vrydag aan die brand gesteek.

Taakspan gestig

Supra sê hy het ’n taakspan saamgestel om aan die situasie in die munisipaliteit aandag te gee. Dit word gelei deur die LUK vir opvoeding, Sello Lehari, die leier regeringsake in die provinsie.

Die polisie sê Coligny, Lichtenburg en Itsoseng was vanoggend redelik kalm.

“Dit is nog stil. Ons behou teenwoordigheid by al die geraakte plekke,” het kol. Sabata Mokgwabone gesê.

Mense het tussen 19:30 en 20:00 Dinsdag by ’n gebou in Lichtenburg ingebreek wat aan die verskaffer van besproeiingstoerusting Agrico behoort. Hy sê hulle het vier buitebande uit die gebou gevat en dit aan die brand gesteek.

Die polisie en brandweer is ontbied en die gebou is nie beskadig nie.

Supra het gevra betogers moet staatsamptenare die kans gee om hul griewe deeglik te ondersoek. Hy het gevra betogers moet hulle weerhou van geweld en misdaad wat “groei en ontwikkeling kan belemmer”.

Bron: News24