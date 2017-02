Jong vrou van Kemptonpark deel skokkende video van haar kapingsdrama

Byna vyf maande nadat drie kapers haar oorval het, skrik Nadia Jamaloodeen (25) steeds wanneer mense skielik haar motor nader.

Nadia het onlangs ’n video van haar kaping gedeel nadat ’n ander kapingslagoffer ’n soortgelyke video op Facebook geplaas het.

Die video is op die koerant Kempton Express se webtuiste gedeel.

Drie mans het Nadia se motor op 13 September verlede jaar voor ’n kollega se kompleks gekaap. Die voorval het plaasgevind sowat 10 km van waar Nadia in Kemptonpark woon.

Sy het 05:37 voor die kompleks stilgehou om haar kollega vir werk op te laai toe drie mans haar motor nader. “Ek het my selfoon in my hand gehad toe ek hoor hoe iemand doef-doef-doef aan my venster klop.” Toe sy opkyk, het sy ’n man met ’n vuurwapen by haar venster gewaar. Hy het haar deur oopgeruk en haar foon uit haar hand geneem.

“Met dié het my kar agteruit gerol.” Die man het twee keer in Engels gesê sy moet haar handsak gee. Nadia was op die punt om te skree toe die man sê: “Ek gaan jou f***** doodmaak.”

Die man aan die passasiersitplek se kant het ’n mes in die hand gehad. Nadia het uit die motor geklim en wou nog haar handsak agter haar sitplek op die vloer uithaal om aan die mans te oorhandig, maar hulle het haar eenkant toe getamp, in die motor gespring en weggery. “Ek het regtig nie gedink hulle gaan my kar vat nie,” sê sy.

Die voorval is op ’n sekerheidskamera by die kompleks verfilm.

Haar ID en beursie was onder meer in haar handsak. Ná die voorval dra sy die minimum in haar handsak saam. “Ek het vir berading gegaan, maar ek skrik steeds as mense skielik nader kom,” sê Nadia.