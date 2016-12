Jong rugbykaptein (14) sterf tragies ná hy in vlamme val

’n Jong rugbykaptein (14) aan die Hoër Jongenskool Paarl, is Saterdag oorlede nadat hy ernstige brandwonde in ’n veldbrand buite Caledon opgedoen het.

Netwerk24 berig Jannie Fourie, kaptein van die skool se o.14A-rugbyspan, het van agterop ’n bewegende bakkie die vlamme help beveg, maar in ’n fratsongeluk het hy van die voertuig afgeval en in die vlamme beland.

Sy broer, Christie (24), het die aanlynnuusbron vertel hul familie besit ’n plaas buite die dorp, maar dat Jannie boere op ’n plaas aan die oorkant van die dorp gaan bystaan het om die verwoestende veldbrande te help blus.

Jannie se afrigter en ’n onderwyser aan Boishaai, Frans Cloete, het gistermiddag in ’n emosionele beroep op Facebook gevra dat almal asseblief vir Jannie moet bid. Hy is kort na die voorval met ernstige brandwonde na die Tygerberg-hospitaal in Kaapstad geneem.

“Help ons asseblief (om) vir my kaptein (te) bid, hy veg vir sy lewe,” het Frans gisteraand kort voor sewe op die sosiale netwerk gepleit.

Kort na een uur Saterdagoggend het Frans die hartseer nuus gedeel dat Jannie dood is. “Dankie vir almal se gebede, maar God het besluit Jannie moet vir Sy span gaan speel en het hom kom haal.

“Hy weet die beste.”

’n Emosionele Frans het Saterdagoggend aan Huisgenoot gesê die skok en verlies is reusagtig.

“Hy was ’n ongelooflike kind. Net die seun wat hy was. Hy het ander mense altyd eerste gestel.”

Frans sê dit is ’n groot verlies vir die skool, ook op sportgebied. “Behalwe vir die kapteinskap was Jannie ook ’n kaptein van die Cravenweek-span en betrokke by WP Atletiek.

“Hy is eenvoudig die tipe mens waarvan niemand iets slegs kon sê nie.”

Honderde brandbestryders was Vrydag besig om minstens agt ernstige veldbrande in die Wes- en in die Suid-Kaap te beveg.

Meeste daarvan was Vrydagaand onder beheer.