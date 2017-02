Jong man deur weerlig doodgeslaan ná sokkerwedstryd

’n Man is dood nadat hy deur weerlig getref is toe hy Saterdag ná ’n sokkerwedstryd saam met vriende huis toe stap.

Die voorval het in Willowvale in die Oos-Kaap gebeur, het die polisie daar gesê.

“Die voorval het omstreeks 19:00 gebeur. Daar is geen stadion nie, so hulle het (sokker) gespeel in die veld. Hulle het na die tyd huis toe geloop en hy was voor in die groep toe die weerlig hom tref,” het kaptein Jackson Manatha gesê.

Die 23-jarige man is opslag dood.

“Die identiteit van die oorlede sal bekend gemaak word sodra al sy naasbestaandes amptelik van sy dood in kennis gestel is.”

