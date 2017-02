Johannesburgse seuntjie (4) se ‘vlees ontbloot’ ná gesin se hond hom onverwags aanval

’n Ma van Johannesburg is geskok nadat die gesin se hond teen haar vierjarige seun, Bono, gedraai het terwyl hy die dier Maandag kosgegee het.

Kgomotso Kubheka (31), van Brakpan, sê sy weet nou nie wat om met die hond, wat ook vier jaar oud is, te doen nie.

Die ma van drie was by die werk toe die kinders se oppasser haar ongeveer drieuur die middag bel. “Sy het gesê ’n hond het my seun gebyt en dit is ernstig.”

Kgomotso, wat onseker is watter ras die hond is, het haar huis toe gehaas sonder om te weet hoe erg die wonde is. “Op pad huis toe het ek nie geweet of ek moet huil of dink die oppasser het oordryf nie.”

‘Hy het die brood weggevat’

By die huis het Kgomotso gesien Bono is aan die regterarm gebyt. Sy het met hom hospitaal toe gejaag.

“Die vlees was ontbloot en ons het hom hospitaal toe geneem waar hulle vir hom steke ingesit en inspuitings en medisyne gegee het.”

Toe Kgomotso weer by die huis kom, het sy die oppasser gevra wat gebeur het. Die oppasser het vir haar gesê haar twee ander kinders, Lindo (6) en Kamu (10), het televisie gekyk toe hulle Bono se gille hoor.

“Hulle het na buite gehaas en gesien die hond het hom gebyt. Hy (Bono) het vir hulle gesê hy het met die hond gespeel deur vir hom brood te voer en toe hy dit begin eet, het hy die brood weggevat.

“Ek dink dit het die hond kwaad gemaak en dit is waarom hy hom gebyt het,” het sy gesê, en bygevoeg sy dink haar seun het onskuldig met die hond gespeel.

‘Ek weet nie hoe ek nou oor honde voel nie’

“Ek was eerlikwaar geskok dat hy deur ons eie hond gebyt is. Toe ek huis toe gaan, het ek aanvanklik gedink hy is deur ’n ander hond gebyt. Ek was geskok dat ons hond dit gedoen het.”

Kgomotso sê die gesin het die hond om veiligheidsredes aangebou, soos die meeste van hul bure.

“Nou is ek nie eintlik seker wat om te doen nie. Ek oorweeg alternatiewe, want hoe sal ek weet of hy die kinders weer sal aanval?”

Kgomotso sê sy wil die Dierebeskermingsvereniging oor die hond nader sodat sy ’n ingeligte besluit kan neem.

Bono herstel goed en was verheug dat hy Dinsdag by die huis kon bly.

