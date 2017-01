Lid van Johannesburgse metropolisie in die gesig geskiet

’n Metropolisiebeampte van Johannesburg is in die gesig geskiet tydens ’n skietery in Main Reef-straat in Roodepoort, het die departement Maandag gesê.

Die 50-jarige beampte en sy kollega het ’n wit Mitsubishi-paneelwa probeer stop wat vermoedelik gesteelde goedere vervoer het, sê hoof-superintendent Wayne Minnaar, woordvoerder van die Johannesburgse Metropolisie.

“Toe die beampte uit hul patrollievoertuig klim om die motor te nader, het die verdagtes wild begin skiet en hom in die kaak getref,” sê Wayne.

Sy kollega het teruggeskiet, maar die verdagtes het gevlug.

Die beampte is in ’n ernstige, maar stabiele, toestand in die Tshepo Themba-hospitaal.

Wayne kon nie bevestig hoeveel inisttendes in die Mitsubishi was nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie.

Bron: News24