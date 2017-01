Johan Goosen glo erg getraumatiseerd ná skietvoorval op sy plaas

Die Springbok-rugbyspeler Johan Goosen was glo erg getraumatiseerd nadat hy sy vriend in ’n ongeluk op sy plaas geskiet het.



A photo posted by Grit Sports (@grit_sports) on Dec 18, 2016 at 1:04am PST

Dit is ook die rede waarom die polisie nog nie ’n verklaring by hom kon aflê om presies te bepaal wat die omstandighede rondom die voorval op sy plaas naby Aliwal-Noord was nie.

Johan (24) het sy vriend, Armandt Stoman, met ’n jaggeweer in sy enkel geskiet.

“Ons is omstreeks 11:00 na mnr. Goosen se plaas ontbied,” sê brigadier Miranda Mills. “Die vriend wat geskiet is moes van Aliwal-Noord na Bloemfontein geneem word en moes al twee operasies ondergaan.”

Miranda sê Johan moes ook behandeling vir sy skok ontvang en daarom het hulle besluit om albei partye eers kans te gee om tot verhaal te kom. Eers wanneer hulle verklarings van die twee mans en ooggetuies kan kry sal hulle bepaal watter soort saak om te ondersoek.

“Op hierdie stadium lyk dit of dit ’n ongeluk was en ons vermoed nie enige vuilspel nie,” sê Miranda.

Volgens Armandt se Facebook-profiel is hy ’n oudleerder van Grey Kollege in Bloemfontein en is hy deel van die Potchefstroom se rugbyinstituut.

Johan het in 2014 vir die Racing 92-rugbyklub in Frankryk gaan rugby speel. Hy het egter Desember 2016 sy uittrede uit rugby aangekondig om ’n direkteur van ’n maatskappy te word. Racing 92 het intussen gedreig dat hulle regstappe teen hom gaan doen.

Groot wildjagters.



A photo posted by Armandt Stoman (@stomanarmandt) on Sep 19, 2015 at 2:38am PDT

Beste vriende. Armandt en Johan op ’n jagtog.



A photo posted by Armandt Stoman (@stomanarmandt) on Jul 22, 2015 at 3:45pm PDT

Armandt was een van die strooijonkers op Johan se troue in 2015.