Jagters wat jong man vir dier aansien en doodskiet dalk van moord aangekla

’n Plaaswerker in sy twintigs is doodgeskiet toe twee jagters hom vir ’n dier aangesien het, het Limpopo-polisie Sondag gesê.

Polisiewoordvoerder, brig. Motlafela Mojapelo, sê die voorval het omstreeks 20:30 Saterdagaand gebeur. ’n Man en vrou van Pretoria was besig om vlakvarke te jag op die plaas Meisiesvlei naby Tuinplaas toe hulle ’n geluid hoor.

Die man het in die rigting van die geluid geskiet waarna hy en sy jagmaat gaan kyk het na hul vangs. Dis toe dat hulle die man op die grond aantref.

Hy is op die toneel dood.

Volgens Motlafela het die jagters die skietdood van die plaaswerker aan die polisie gerapporteer en hulle is toegelaat om terug te keer Pretoria toe.

Dit het later aan die lig gekom die man het op ’n buurplaas gewerk, maar sy familie is nog nie oor sy dood ingelig nie en daarom is sy naam nog nie bekend gemaak nie.

Motlafela sê die provinsiale polisiekommissaris is oor die voorval ingelig en hy het gevra om na die dossier — wat ’n klag van strafbare manslag bevat — te kyk.

Dié klag kan egter na ’n klag van moord verander word, sê Motlafela.

Die paartjie is ook nie vir 48 uur in aanhouding gehou tot hul eerste hofverskyning soos wat deur die wet vereis word nie, omdat hulle gekontak kan word oor wanneer hulle weer in die hof moet verskyn wanneer ’n finale besluit oor die klag gemaak is.

Die vuurwapen wat gebruik is, is weggestuur vir ballistiese toetse.

