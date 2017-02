‘Iemand moes hom stop,’ vertel slagoffer wat modelbaas Dawie de Villiers se seksskandaal oopvlek

Dawie de Villiers, die voormalige modelbaas wat op 25 seks- en bedrogaanklagte skuldig bevind is, word deur lewenslange tronkstraf in die gesig gestaar wanneer hy oor ’n maand in die Johannesburgse hooggeregshof gevonnis word.

Dominique Rensleigh (47), een van De Villiers se bedrogslagoffers en ook die man wat die seksskandaal met jong modelle in 2009 begin oopvlek het, het Donderdag, ’n dag ná De Villiers se skuldigbevinding, gesê hy is bly die sage is eindelik verby.

“Ek het alles verloor. My onderneming, my reputasie, my vrou . . . ” het Dominique, wat voorheen saam met De Villiers (37) sake gedoen het, aan Huisgenoot gesê.

Hy vertel nadat sy verhouding met De Villiers versuur het, het die stories oor waarmee hy werklik besig was, sy ore bereik. Hy het ondersoek begin doen en met die modelle gesels.

De Villiers se verkragtingslagoffer was 15 jaar oud toe dit gebeur het. Hy het glo toe sy 14 was twee keer met haar gemeenskap gehad, maar toe sy dit wou beëindig, het hy haar verkrag.

Regter Cassim Moosa het De Villiers op 25 uit die oorblywende 30 aanklagte skuldig bevind. Daar was aanvanklik 38 aanklagte teen hom, maar agt is teruggetrek omdat die getuies nie kom getuig het nie.

Die aanklagte waaraan hy skuldig bevind is, was benewens die een klag van verkragting, verskeie aanklagte van die ontbloting van ’n kind aan pornografie, seksuele aanranding, seksuele aanvoringswerk, die besit van kinderpornografie en bedrog. Hy het ook van die slagoffers gedwing om aan hom en hulself voor hom te vat.

Volgens die aanklaer, adv. Arveena Persad, kan De Villiers net vir die verkragting van ’n minderjarige lewenslange tronkstraf opgelê word.

Dominique het die model- en talentagentskap Model Cup, ’n organisasie sonder winsbejag, gehad. Hulle het opkomende en behoeftige modelle gehelp om aan skoonheidskompetisies deel te neem en skoonheidskompetisies aangebied. Hy vertel nadat De Villiers by dié agentskap betrokke geraak het, het hy Dominique uit meer as R200 000 bedrieg.

Hy het boonop daarop aangedring om sy eie kantoor by die huis te hê. Dit is hier waar die voorvalle gebeur het.

Dominique vertel hy was woedend toe hy later uitvind De Villiers het eksplisiete foto’s van die meisies geneem en dan vertel hy neem dit omdat Dominique daarvoor gevra het. Dit het sy reputasie geskend en hy het onraad vermoed toe die meisies nie meer by Model Cup betrokke wou raak nie.

Hy het toe met die meisies en hul ouers op rekord begin onderhoude voer as deel van die bewyse teen De Villiers.

Hy het Carte Blanche in 2009 genader, maar daar het aanvanklik niks van gekom nie. Hy het die saak vir die polisie gegee en De Villiers is aangekeer. Die dossier het egter verdwyn en die saak teen De Villiers laat vaar.

Carte Blanche het in 2013, nadat hulle deur slagoffers en hul ouers gekontak is, De Villiers se dade op televisie ontbloot.

Kapt. Veronica Banks van die Gautengse provinsiale eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdryf het toe die saak begin ondersoek. De Villiers is weer in hegtenis geneem en aangekla.

Dominique vertel hy is baie dankbaar vir die harde werk wat Veronica en Arveena gedoen het. Hoewel hy waarskynlik nooit sy geld gaan terugkry nie, is hy bly De Villiers gaan tronk toe. “Iemand moes hom stop.”