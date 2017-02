Hy’t net bloed gesien en toe sy bewussyn verloor – oorlewende in brandweerwa-ongeluk vertel

WAARSKUWING: HIERDIE ARTIKEL BEVAT GRAFIESE FOTO’S

“Ek het nie vir een oomblik aan die dood gedink nie,” sê ’n 21-jarige slagoffer van die dramatiese brandweerwa-ongeluk in Roodepoort verlede maand.





Hy onthou net die vertroostende woorde van sy mede-insittende kort na die ongeluk: “Tjom, ons was in ’n groot ongeluk, maar ons gaan oukei wees.”

Armand van der Vyver en sy kollega Liam Gopal, ook 21, was op 21 Januarie op pad na ’n werkafspraak toe hul voertuig deur ’n brandweerwa getref is.





Armand was agter die stuur toe hulle uit Christiaan de Wet-rylaan regs draai in Wilgerood-rylaan. “Die verkeerspyltjies was groen vir ons,” vertel Armand.

Met die draai het Armand die aankomende brandweerwa gesien. “Kyk hoe ry daai brandweerwa,” het hy aan Liam gesê oomblikke voordat die trok eers die sypaadjie en toe Armand-hulle se kar tref.

“Ek het vir Liam gegryp en hom vasgehou.” Die impak van die botsing het hul voertuig reg voor die aankomende verkeer ingestamp. Armand kan niks van die slag onthou nie. “Dit het alles in stadige aksie gebeur.”





In dié stadium was daar net bloed oral en Armand het sy bewussyn verloor. Liam het met alle mag probeer om hom wakker te hou.

Eers in die ambulans op pad na die Helen Joseph-hospitaal het Armand weer bygekom. Hy is by die hospitaal behandel en het altesaam 50 steke in sy gesig gekry, waarvan 23 steke in sy oog en 27 elders op sy gesig. Die sagte weefsel in sy oog is ook beskadig.

Liam het ’n wond agter sy kop opgedoen, wat met 11 steke geheg is, en sy hand is gebreek.

Die ER24-nooddiens is na die ongelukstoneel ontbied en het afgekom op ’n omgekeerde brandweerwa en twee ander beskadigde voertuie. Agt mense, onder meer vier brandbestryders, het ligte tot matige beserings opgedoen.