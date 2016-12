Huldeblyke stroom steeds in ná jong Boishaaier se tragiese dood

’n Roudiens word hierdie komende Vrydag in Caledon gehou vir die jong rugbyheld Jannie Fourie wat Saterdag in die vroeë oggendure in die Tygerberg-hospitaal in Kaapstad aan sy brandwonde beswyk het.

Jannie het Vrydag gehelp om ’n reuse-brand in die Caledon-omgewing, waar sy familie ook ’n plaas het, te bestry toe hy na wat berig word van ’n bewegende bakkie tot in die vlamme geval het.

Die veertienjarige leerder aan Hoër Jongenskool Paarl het in die tragiese voorval brandwonde oor sy hele lyf opgedoen.

Die Fourie-gesin se predikant, past. Hennie Maré, het aan Netwerk24 gesê dit is nog onseker wanneer Jannie begrawe of veras gaan word, want ’n geregtelike doodsondersoek deur die staat moet eers afgehandel word.

Intussen stroom huldeblyke vir die jong rugbykaptein van sy skool se o.14A-span in. “Hy was ’n ongelooflike kind. Net die seun wat hy was. Hy het ander mense altyd eerste gestel,” het sy afrigter Frans Cloete aan Huisgenoot gesê.

“Jannie was ’n stil seun,” het Hennie hom beskryf. “Hy was ’n man van min woorde, maar van groot karakter.”

Die sportheld se ouers, Jannie en Christelle, boer op die plaas Dwaalhoek buite Caledon.

Volgens die aanlynnuuswebwerf het Jannie saam met sy pa gaan help om ’n brand aan die anderkant van Caledon op die pad na Bredasdorp te bestry.

Hoewel Jannie saam met sy pa in hul bakkie gery het, het hy glo in ’n latere stadium agterop iemand anders se bakkie gery. Op ’n kol het die bakkie se wiel vasgeval en met die skielike wegtrek het Jannie glo afgeval.

Hy is dadelik na die hospitaal gehaas, maar het weens die erge brandwonde oor sy hele liggaam ure later beswyk.

Ook op Facebook het mense hul medelye met die Fourie-gesin uitgespreek. “Sterkte aan sy familie en vriende. Mag julle God se vertroostende teenwoordigheid en liefde in die tyd ervaar,” skryf Miets Jacobs.

“Ek kan nie woorde vind om die familie te bemoedig in die verskriklike hartseer tyd nie. Mag God julle vertroos en teen Hom vas druk,” skryf Kleintjie Neethling.

Jannie word oorleef deur sy ouers, oudste broer, Christie, en nog ’n boetie, Stefan.



Addisionele bron: Netwerk24