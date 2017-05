Honderde in KZN ontruim ná erge vloede – kyk dramatiese foto’s en video’s

Swaar reën (sowat 320 mm) wat vanaf Vrydag in Richardsbaai geval het, het tot vloede en vloedskade in die gebied gelei.

Intussen soek reddingsdienste naarstigtelik na ’n onderwyser wat Sondag in sy voertuig deur die vloedwater meegesleur is. Die 48-jarige man is volgens Times Live vermoedelik ’n onderwyser in die Nquthu-gebied in die noorde van die provinsie.

Drie mense is ook beseer toe dieselfde lot hul voertuig in die Mtuzi-gebied getref het.

Robert McKenzie, woordvoerder vir KwaZulu-Natal se nood mediese dienste, het bekend gemaak 22 mense moes uit ’n bus by Nseleni naby Richardsbaai gered word toe vloedwater dit oorstroom het.

Beamptes van plaaslike wetstoepassers het aangedui verskeie huise is reeds deur die vloedwater meegesleur.

Lae temperature, koue en nat weer sal na verwagting Maandag voortduur.

