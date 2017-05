Hof straf swaar vir ‘afskuwelike’ en ‘noodlottige’ aanval op Matie

Brent Henry (40) en Juane Jacobs (37) is Vrydag lewenslange gevangenisstraf opgelê vir die “afskuwelike” en “noodlottige” aanval op die Matie Carl Schoombie wat na sy dood sou lei.

Die tweestuks is 24 Maart 2017 deur regter Robert Henney skuldig bevind aan moord.



Man, Carl Schoombie, dies after 4am road attack in Rondebosch. Have info? Contact SAPS https://t.co/aV5Ij4hjo3 pic.twitter.com/BctAdnguNf — SAcrimefighters (@SAcrimefighters) November 26, 2015

Schoombie en sy drie vriende was in die vroeë oggendure van 26 November 2015 van Claremont, Kaapstad, op pad huis toe na ’n aandjie uit toe hul Uber-taxi deur Henry en Jacobs voorgekeer is.

Henney het tydens sy uitspraak gesê Schoombie sou ’n groot aanwins vir die gemeenskap gewees het.

“Die Schoombie-gesin gaan ’n lang tyd neem om van die verlies van hul geliefde te kom, indien ooit,” het hy gesê.

Hy het ook aangedui dat Schoombie se vriende wat aan die “brutale, gevoellose, lafhartige en duistere” aanval moes aanskou, sal dit nooit vergeet nie.

Die aanval

Henry en Jacobs het Schoombie daarvan beskuldig dat hy skoorsoekerig sou wees en moeilikheid by die Tiger Tiger-nagklub in Claremont begin het.

Die twee kon nie antwoorde gee oor hoe Schoombie in hul teenwoordigheid “pap geslaan op die sypaadjie gelaat is” nie. Daar was ’n direkte voorneme om hom te vermoor, het die regter tydens hul skuldigbevinding gesê.

“Dit blyk dat die hoofdoel van die beskuldigdes was om hom aanhoudend teen die kop te skop en nêrens anders op sy lyf nie.”

Beeldmateriaal van die aanval op Schoombie

Die patoloog wat sy lyk destyds ondersoek het, het gesê hy het die soort breinbesering opgedoen wat gewoonlik net ná ’n motorongeluk gesien word.

Henry en Jacobs

Henry is ’n eerste oortreder, ’n pa van drie skoolgaande kinders en hy het ook ’n bestendige werkrekord.

Tydens die vonnisvertoë op 24 Maart 2017 het die aanklaer Christopher Burke aangevoer Henry is nie ’n liefdevolle, vredeliewende mens nie en dat hy nie jammer is vir wat hy gedoen het nie.

Hy het gesê hy moes ’n goeie voorbeeld vir sy kinders gestel het deur nie by klubs “soos ’n tiener op te tree” en mense rond te stamp nie.

“Jy het van klub na klub gegaan en moeilikheid gesoek waar jy gaan. Ek stel dit aan jou dat jy daardie aand sterk was, want jy het jou vriend by jou gehad. Jy het daardie aand gedink jy is ’n held.”

Jaco het ook destyds erken dat hy vorige veroordelings vir huisbraak met die doel om te steel, kwaadwillige skade aan eiendom en aanranding.

Bykomende bron: news24.com