Hoekom sou iemand háár wou skade doen, vra bedroefde man ná Polokwane-mesmoord

Rolf Wiers het al sy besittings net so in Klerksdorp gelos en Polokwane toe gejaag toe hy Dinsdag uitvind op watter grusame wyse sy vrou vermoor is.

“Ek kan nie vir jou beskryf hoe ek voel nie,” sê Rolf aan Huisgenoot.

“Die een oomblik voel ek moeg en hartseer. Die volgende oomblik voel ek kwaad en gefrustreerd.”

Tanya (44) se halfnaakte lyk is Dinsdagmiddag in haar slaapkamer deur haar tienerseun, Rolf jr. (16), gevind toe hy van die skool af kom. Albei haar oë is uitgesteek en daar was verskeie steekwonde in haar nek en ken.

“Rolf jr. was gister by ’n berader en ’n sielkundige,” sê Rolf. “Hy praat nie veel nie, maar ek dink hy krop baie van sy gevoelens op.”

Rolf is ’n terreinbestuurder vir ’n boumaatskappy en was in Klerksdorp vir werk toe hy die oproep van sy jongste dogter, Bianca (18), kry.

“Al my besittings lê nog in Klerksdorp. Ek het net so in my motor gespring en deurgejaag.” Rolf sê hy weet nie wat die motief vir die moord op sy vrou kan wees nie.

“Sy was ’n liefdevolle mens en ek kan nie dink dat iemand haar skade sou wou aandoen nie.”

Intussen is ’n 25-jarige verdagte aangekeer weens die moord op Tanya. Die persoon het vermoedelik in die woonbuurt gewerk. Van Tanya se besittings is by die verdagte gekry.

Rolf sê net haar juweliersware wat sy elke dag dra is gesteel en ’n tabletrekenaar.

Die aanvallers het glo twee steakmesse uit die gesin se kombuis geneem om haar mee te vermoor. Hulle het ná die tyd die messe weer afgespoel en gebêre. Hare van Tanya is op een van die messe gevind.

Rolf sê hulle is nog besig om begrafnisreëlings te tref.

Volgens brig. Motlafela Mojapelo, polisiewoordvoerder, is hulle steeds op soek na ’n tweede mens wat met die ondersoek kan help.

“Daar is nog nie duidelikheid oor waarom haar oë verwyder is nie. Dit was regtig ’n baie grusame moord,” sê hy.

Die verdagte sou vandag in die landdroshof in Polokwane verskyn het.