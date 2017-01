Hoe sterk is jou paspoort?

Jy sal dalk verbaas wees om te hoor dat ’n Suid-Afrikaanse paspoort nie die beste paspoort in Afrika is nie.

Wanneer dit kom by die getal lande wat jy sonder ’n visum kan besoek, lê Suid-Afrika derde met 90, ná die Seychelle met 128 en Mauritius met 118.

Volgens die Paspoortindeks, wat jaarliks hierdie inligting uitreik, is Duitsers vanjaar in die beste posisie met toegang tot 158 lande. Swede en Singapoer lê saam in die tweede posisie met 157 en Frankryk, die Verenigde Koninkryk en Amerika derde met 156.

In Afrika is daar ook lande wat aansienlik swakker daaraan toe is. Volgens die nuuswebtuiste Quartz het Nigeriërs net toegang tot 41 lande sonder ’n visum en heel onder op die lys is Somalië met net 30.

Wêreldwyd is Afganistan in die laaste posisie met net 23 lande wat nie van hul burgers ’n visa vereis nie. Sirië, Pakistan, Irak en ander oorloggeteisterde lande in die Midde-Ooste sit ook in die 20’s.