Hoe is die Afrikaanse skryflegende Karel Schoeman regtig dood?

Dit blyk ons sal nooit weet wat die middel was wat die bekroonde skrywer Karel Schoeman geneem het om sy lewe mee te beëindig nie.

Dr. Chantelle Liebenberg, ’n forensiese patoloog, het Woensdag ’n verklaring uitgereik waarvolgens Schoeman oorlede is weens “natuurlike oorsake”.

“Ek het Karel Schoeman se liggaam op 5 Mei 2017 ondersoek.

“Daar was bewerings in die media dat die oorledene gedreig het om sy eie lewe te neem,” lui die verslag.

Karel Schoeman is op 1 Mei (Werkersdag) in die Noorderbloem-aftreeoord in Bloemfontein oorlede.

In ’n brief wat Karel deur sy prokureur uitgereik het, het hy geskryf hy het “genoeg van veroudering en ouderdom meegemaak” en besluit om sy lewe te beëindig.

Vertrouelinge van Karel is dit eens dat hy by die apteek handskoene en gaas gekoop het.

“Dit was uiters vreemd,” sê ’n vertroueling, wat verkies om naamloos te bly.

“Dit was asof hy homself wou inspuit.”

Liebenberg se verklaring het egter dié weergawe weerlê.

“Ek kon tydens die eksterne ondersoek geen aanduiding van ’n misdaad vind nie, en geen spesifieke geskiedenis waarvolgens die dood as ’n moontlik onnatuurlike dood beskou kan word nie.”

Sy sê die polisie het aan haar gesê daar is nie genoegsame bewyse om ’n lykskouing te begin nie.

Schoeman het in sy testament aangedui sy as moet op ’n bepaalde plek, wat aan sy vertroueling bekend is, gestrooi word.