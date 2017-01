Hoe gaan dit met die Siamese tweeling in Centurion?

Sy is baie tevrede met hul vordering, vertel dr. Marleen Engelbrecht, pediater verantwoordelik vir die sorg van die Swazilandse Siamese tweeling wat op 2 Januarie in die Netcare Unitas-hospitaal in Centurion gebore is.

Die dogtertjies, Uwenzile en Uyihlelile Shilongonyane, is op drie weke tydens ’n ses uur lange operasie by dié hospitaal geskei. Hulle het ’n gesamentlike gewig van 4,21kg gehad toe hulle met ’n keisersnee gebore is.

Die babatjies was by die heup geheg, elkeen met haar eie hart en ander lewensbelangrike organe. Dit het hul kanse om die skeidingsoperasie te oorleef verbeter, het die pediatriese chirurge dr. Mariza de Villiers en dr. Paul Stevens vooraf gesê.

“Uwenzile en Uyihlelile word nie meer binneaars gevoed nie en hul liggaamsfunksies werk almal goed en gesond,” sê dr. Engelbrecht in ’n verklaring.

Dit was ’n groot operasie vir die kleingoed, daarom is hulle nog aan ventilators gekoppel en word fyn dopgehou, voeg Marleen by.

Sy bring hulde aan die professionele verpleeg- en ondersteuningspan wat die familie omarm het en baie meer gedoen het as wat van hulle verwag is. “Ons sien uit na wanneer die bewonderende ouers hulle eindelik kan vashou.”

Die ouers, Bongekile Simelane and Mbongeni Sihlongonyane, is baie verlig dat die operasie ’n sukses was en die tweeling goed aansterk. Die Swaziland-regering se Phalala-fonds betaal vir die mediese behandeling van die tweeling.

Agt dokters en ’n teaterspan van 11 verpleegkundiges het die skeidingsoperasie gedoen. Die is die tweede stel Siamese tweelinge wat dié span dokters geskei het.

Volgens die dokters was die toedien van narkose die grootste uitdaging.

“Die tweeling was op so ’n manier verbind dat hul gesiggies na mekaar gedraai was,” verduidelik hulle. Omdat die babas nie op hul ruggies neergelê kon word nie, was dit moeilik om die narkose toe te dien. “Dit was baie meer ingewikkeld as gewoonlik.”

Uwenzile en Uyihlelile se ouers het gehoor hulle verwag ’n tweede stel tweelinge toe Bongekile sewe maande swanger was. Hul eerste stel, albei seuns, is nou twee jaar oud.

“Aanvanklik was ek nie bly om te hoor ek verwag weer ’n tweeling nie,” erken Bongekile. “Maar die oomblik toe hulle gebore is, het alles verander. Ná hul geboorte was ek eers nie bekommerd nie, want ek het gedink die babas is aan hul naelstring verbind.”