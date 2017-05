Híér moet jy in jou pasoppens wees vir trop rondloper leeus

Inwoners rondom die Mananga-pad naby Komatipoort en gebruikers van die pad moet lig loop want in dié digte bosse skuil daar tussen vyf en ses leeus.

Reynold Thakhuli, woordvoerder van SanParke, het bevestig dat die leeus uit die Kruger Nasionale Park in Mpumalanga ontsnap het.

“Wanneer en hoe hulle uitgekom het, weet ons nie in dié stadium nie, maar dit vorm deel van ons ondersoek,” sê Reynold.

“Ons glo hulle het gister uit die park gekom, dat hulle in ’n stadium weer terug in die park was en toe weer ontsnap het.

“Ons ondersoek waar hulle uitkom, dat ons daardie gate kan toemaak.”

Die leeus is Maandagoggend vir die eerste keer opgemerk langs die Mananga-pad, ’n pad tussen die N4-hoofweg en die Lebombo-grens na Mosambiek.

Daar is Maandag vir Reynold gesê daar is twee mannetjies en vier wyfies. Maar later is daar net vyf van die leeus opgemerk.

Maandagaand is hulle weer opgemerk. Sedertdien gaan die soektog deur veldwagters onverpoos voort.

In dié stadium word die soektog voortgesit in ’n suikerrietplaas langs die Mananga-pad.

Die soektog het Dinsdagoggend vir ’n rukkie tot stilstand gekom weens digte mis. Die veldwagters wag net vir die mis om ’n bietjie te lig voordat hulle die soektog hervat.

Reynold sê sodra die leeus gekry word, sal die situasie geëvalueer word om te bepaal hoe om die drosters terug in die Krugerwildtuin te kry.

Hulle sal na alle waarskynlikheid verdoof word om hulle dan na die wildtuin te vervoer.

Brig. Leonard Hlathi, polisiewoordvoerder van Mpumalanga, het mense gewaarsku om op die uitkyk vir die leeus te wees.

“Dit is veral mense wat die grens onwettig oorsteek en vreemde paaie deur bosse gebruik, wat moontlik die leeus kan teëkom. Ons het sover nie enige aanmeldings van voorvalle gehad waar enige iemand aangeval is nie en ons hoop dit gebeur nie,” sê Leonard.

“Die leeus is jonk en gevaarlik.”