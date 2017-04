Hier is ’n lys van die ‘vriendelikste’ plekke in SA

Het jou stad die paal gehaal?

Airbnb se jaarlikse gasvryheidsindeks is pas uitgereik. Dit bevat ’n lys van die streke met uitstekende gasvryheid volgens vyfsterresensies wat gaste ná hul verblyf gedeel het.

In Suid-Afrika is nege uit die toptien streke in die Wes-Kaap.

En dis gebiede in die wynlande wat bobaas is. Stellenbosch is heel voor met 79 persent van besoeke wat ’n vyfstergradering kry, en sy buurdorp Paarl is kort op sy hakke.

Die enige stad in die toptien wat nie in die Wes-Kaap is nie, is die stad van goud, Johannesburg.

Vir hul indeks kyk Airbnb na die persentasie besoeke (nie resensies nie) waar gaste vyfstertellings vir al die kriteria – netheid, inteken, kommunikasie, waarde en akkuraatheid gee. Talle gebiede het dieselfde persentasie omdat die resensiesyfers afgerond is.

As jy deur die resensies kyk blyk dit dat gaste kommunikasie van gashere as ’n topprioriteit beskou. Gaste waardeer dit wanneer gashere hulle inlig van goed soos of ’n troeteldier op die eiendom toegelaat word of nie, en of hulle ’n badkamer met ander sal deel.

Hoewel ander goed soos netheid ook waardeer word, gaan dit nie veel beteken as gaste nie die nodige besonderhede het vir ’n gemaklike verblyf nie.

Hier is die volledige indeks:

1. Stellenbosch



2. Paarl



3. George



4. Kaapstad



5. Johannesburg



6. Plettenbergbaai



7. Swellendam



8. Knysna



9. Hermanus



10. Grabouw



11. Jeffreysbaai



12. Port Elizabeth



13. Pretoria



14. Mosselbaai



15. Berea



16. Oos-Londen



17. Ballitoville



18. Durban



19. Oudtshoorn



20. Saldanha



21. Bredasdorp

