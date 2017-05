Henri van Breda ‘was rustig en kalm’ tydens noodoproep, hoor hof – luister hier daarna

Jeanine Philander, noodlyn-operateur, was die persoon wat geantwoord het toe Henri van Breda op 27 Januarie 2015 om 07:12 die nooddiens gebel het. Sy het Dinsdag in die Wes-Kaapse hooggeregshof getuig dat sy aanvanklik gedink het dit is ’n poets-oproep.

“Hy’t huiwerig geklink en toe gegiggel. Ek het gedog dit was ’n poets. Maar hy was kalm agerna,” het sy getuig.

Sy het ook gesê dat sy oproep teenstrydig was met wat normaalweg die geval is in geval waar mense aangeval word.

“Hulle is gewoonlik freneties, gillend, skreeuend, in trane. Hulle kan ook nie hul eie nommer onthou nie en is verward,” het Jeanine getuig. Ook die duur van die oproep was opvallend anders. Dit het naastenby 20 minute geduur.

@CapeTownEtc #vanbreda call lasted longer than normal. This call lasted probably 15 minutes — Tracey Stewart (@Traceyams) May 16, 2017

Henri het volgens haar ook nie opgewerk of kwaad geraak. Hy het haar nie onder druk geplaas nie, maar net kalm gebly.



@CapeTownEtc #vanbreda I checked on google. Henri didnt get agitated, he didnt get angry didnt put me under pressure nothing just cool calm — Tracey Stewart (@Traceyams) May 16, 2017

Sy het ook aangedui dat die ambulansbestuurder bekend was met die omgewing en was byna reeds op die toneel teen die tyd dat die oproep afgehandel is.

Luister hier na die noodoproep tussen Henri en Jeanine.

Vanweë klankprobleme kan die sewe klankgrepe van die oproepe tussen die verskillende nooddienste nie Dinsdag in die hof gespeel word nie. Die saak word tot Woensdag uitgestel.

Vroeër vandag

Die Van Breda’s se buurvrou, Stephanie Op’t Hof het vroeër Dinsdag getuig dat sy harde stemme gehoor het. Sy het voet by stuk gehou dat dit beslis nie ’n fliek se klankbaan was wat sy gehoor het nie, maar beslis die klank van mans wat gestry het.

Stephanie het dit vreemd gevind dat Henri nie na haar toe gekom het en om hulp te vra na die beweerde aanval op hom en sy gesin nie.



Op't Hof said if someone called for help, she would act. "It's strange Henri didn't come to my door and come and ask me for help." #VanBreda — Tammy Petersen (@TammyPetersen87) May 16, 2017

Volgens haar het die bakleiery in Göskestraat in die luukse landgoed tot ná middernag aangehou. Sy het eindelik gaan slaap. Omstreeks 04:00 die oggend het sy bewus geraak dat haar seuntjie wakker is.

Sy het na aanleiding van ‘n vraag deur regter Desai gesê dis moontlik dat die kinders deur iets wakker gemaak is.



#HenriVanBreda: Desai vra of afleiding reg sal wees as kinders deur iets wakker gemaak was – soos geskree. Op't Hof sê dis moontlik. — Netwerk24 Berig (@Netwerk24Berig) May 16, 2017

Sy het ook in die hof getuig dat sy nooit “in haar wildste drome” haarself kon indink wat daardie nag sou plaasvind nie.