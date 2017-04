Henri van Breda vertel van die laggende moordenaar – lees wat in die hof uitgekom het

Die aanvaller het gelag toe hy Henri van Breda se pa met ’n byl aanval.

Dit was deel van die intieme detail wat Maandagoggend in die Kaapse hooggeregshof uitgekom het toe Henri se pleitverduideliking deur advokaat Pieter Botha voorgelees is.

Die aanvaller was in donker klere en ’n klapmus geklee en het handskoene gedra. Volgens Henri was hy een van minstens twee wat dié nag by hul huis ingebreek het.

Henri word daarvan aangekla dat hy se ma Teresa (55), pa Martin (54) en broer Rudi (22) in die vroeë oggendure van 27 Januarie 2015 op die spoglandgoed De Zalze buite Stellenbosch met ’n byl afgemaai het. Hy word ook van poging tot moord op sy kleinsus Marli (17) aangekla wat erge kopbeserings in die aanval opgedoen het.

Hy pleit onskuldig op al die aanklagte.

Henri was in ’n grys pak en blou hemp geklee en sy hare was netjies gekam. Hy het stip voor hom gekyk en is nie van stryk af gebring deur die oordonderende mediabelangstelling buite en binne die hof nie.

Henri se oom André du Toit het vroegoggend al op die galery van Hof 1 gaan sit en toegekyk hoe die seun van sy oorlede suster Teresa wag vir die hofverrigtinge om te begin.

Henri sê in sy verduideliking dat daar niks vreemd omtrent die aand voor die aanval was nie. Sy pa het ‘n bottel wyn oopgemaak en sy ma het kos gemaak. Marli was in haar kamer en Henri en Rudi het saam met hul pa Star Trek 2 gekyk.

Na die fliek is hulle na hul kamers en Henri en Rudi was albei op hul rekenaars. Rudi het aan die slaap geraak, maar Henri het wakker gebly en ’n animasieprogram, One Piece, gekyk. Lank nadat hulle kamer toe is het Henri op ’n stadium toilet toe gegaan. Hy het sy selfoon saamgeneem om ’n speletjie daarop te speel.

Skielik het hy vreemde klanke gehoor en toe hy van nader ondersoek instel het hy ’n silhoeët van ’n man gesien wat besig is om Rudi met ’n voorwerp aan te val. Hy het om hulp geskree, maar kan nie onthou wat die woorde is wat hy gebruik het nie. Hy kan ook nie onthou of hy in daardie posisie bly staan het nie.

Die kamerligte is skielik aangeskakel en sy pa het die kamer binne gekom.

Die aanval op Rudi het voortgegaan. Henri sê dit het gelyk of Martin tussen die aanvaller en Rudi probeer kom en of hy die aanvaller probeer duik, maar hy is met die byl getref. Sy liggaam het slap geraak en hy het hom nie weer sien beweeg nie, maar die aanvaller het aangehou om na hom te kap.

Henri het toe sy ma se stem hoor vra “Wat gaan hier aan?”. Die aanvaller het die kamer verlaat en Henri kon nie sien wat buite die kamer gebeur nie.

Die aanvaller het weer die kamer binne gekom en gelag. Volgens Henri het hy nie bekommerde gelyk oor Henri se teenwoordigheid nie.

Die aanvaller en Henri het gestoei en Henri het om ontwapen. Die aanvaller het toe ‘n mes uitgepluk en Henri in die bors en aan sy linker arm gesteek. Henri het die aanvaller met die stompkant van die byl geslaan en die aanvaller het uit die kamer gevlug.

Henri het kwaai stemme in die huis gehoor wat Afrikaans gepraat het.

Toe hy uit die kamer gaan het hy se ma en Marli buite die kamer in die gang sien lê. Hy het die aanvaller op trap gesien en die byl na hom gegooi aangesien hy nie vinnig kan hardloop nie. In die proses het hy van die trap in die afgeval en toe hy tot verhaal kom het hy gesien die kombuisdeur is oop.

Hy wou noodnommers bel maar het nie geweet watter nommers nie en sy meisie wat hy op die daardie stadium gehad het. Hy het haar nie in die hande gekry nie. Hy het gehoor hoe Rudi in die kamer roggel en toe hy op die boonste verdieping kom het hy flou geval.

Toe hy bykom het hy gesien dit het reeds begin lig word.

Sersant Adrian Kleynhans wat die eerste mens op die toneel was het getuig dat Henri se asem na drank geruik het toe hy vroegoggend by die huis in Goskestraat aankom. “Hy was senuweeagtig, maar het nie gehuil nie en het al die opdragte wat ek hom gegee het uitgevoer.”

Adrian het dit as vreemd bestempel dat niks uit die huis gesteel was nie en sê daar was ’n duur handsak met ’n beursie vol geld op die tafel in die huis. Daar was ook ’n skootrekenaar in die huis en die televisiestelle.

Die enigste vreemde ding was ’n pakkie sigarette wat oopgeskeur is en twee sigaretstompies wat op die grond doodgetrap was. “Ek het die huis betree en die byl op die trap sien lê. Ek het by die trappe opgeloop en die twee dames in ’n poel bloed sien lê. Die een op haar maag en die ander op haar rug.

Hy het Marli sien beweeg en hulp ontbied.

’n Ter plaatse ondersoek word Dinsdagoggend by De Zalse gedoen.