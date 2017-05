Henri van Breda se oë rooi gehuil terwyl Marli se eks getuig oor ‘moord-boodskap’

Met rooigehuilde oë het die vermeende bylmoordenaar Henri van Breda vanoggend sit en snik toe sy kleinsus, Marli (17), se ekskêrel in die hooggeregshof in Kaapstad oor die Van Breda’s se gesinsverhoudings getuig.

Henri, weer uitgevat in ’n netjiese pak, staar gewoonlik emosieloos voor hom uit, maar James Reade-Jahn se getuienis het hom ontstel.

James het aan die hof vertel hy het sowat drie keer per week by die Van Breda’s aan huis op De Zalze gekuier en saam met hulle vakansie gehou. Volgens sy getuienis was hulle ’n normale gesin wat as ’n reël goed oor die weg gekom het. Hulle het hul tyd saam as gesin ook hoog op prys gestel.

Martin was ongetwyfeld die gesagsfiguur, het James gesê. Volgens hom was Marli baie erg oor haar broers, Henri en Rudi, maar haar verhouding met hulle was verskillend: Sy sou met Rudi oor die akademie gesels en met Henri oor sport en musiek.

“Sy het baie na haar broers opgekyk en hulle het haar geïnspireer,” het James getuig op ’n vraag van adv. Susan Galloway, staatsaanklaer.

’n Meningsverskil tydens aandete oor Marli se gewig en die erns van die verhouding tussen haar en James het twee weke voor die bloedbad tot ’n hewige woordewisseling gelei. Agterna het James aan Marli geskryf dat hy almal om haar sou “vermoor” om haar beter te laat voel.

Hy het getuig hy is spyt hy het ooit die boodskap gestuur en bestempel dit as “ondeurdag en simpel”.