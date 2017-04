Hartverskeurende huldeblyke ná seun in fratsongeluk by KKNK sterf

Josh Pharaoh (9), wat deur verskeie as ’n sonskynseuntjie beskryf word, het Sondag gesterf nadat hy Vrydag by die KKNK in ’n pantservoertuig geval het. Sy kop het luidens berigte ’n staalplaat getref toe hy sy balans verloor het.

Josh se ouma, Heidi Pharaoh, se woorde is van die hartverskeurenste wense wat iemand ooit kan uiter: “Here, help ons deur hierdie onherroeplike hartseer,” lees een van die inskrywings wat sy op Facebook gemaak het.

Josh se oupa, Hamilton Pharaoh, se afskeidsboodskap aan sy kleinseun op Facebook, sal jou tot in jou siel ruk.

“Daar is geen woorde wat die pyn wat ons nou voel, kan beskryf nie. Ons sonskyn-kleinkind wat ons verby alle grense laat liefkry het, is nie meer daar nie. RIV Josh Hames Pharaoh, ons lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie.

“Ek weet jy’t ons lewe verlaat met ’n ongelooflike geskenk van herinneringe wat ons lewenslank sal bybly. Jou lewe die afgelope nege jaar was ’n ongelooflike reis van liefde en seën.

“Ons gee dank aan die Here wat almal van ons toegelaat het om jou in ons lewens te hê. Lief jou verby die oneindigheid.

Een van sy onderwyseresse, Naomi Smit, het by die plasing geskryf: “Ek kan nie glo klein Josh moes hierdie wêreld van ons verlaat het nie. Hy was vir 2 jaar in my L.O-klas gewees en in my Kunsklas kon ek hom vir ‘n hele jaar geniet het.

“Hierdie onnie is baie onsteld, hy het ‘n kunstalent gehad, hy het ‘n wonderlike uitkyk oor die lewe gehad. Sy kreatiwiteit het ander leerders in die Kunsklas geïnspireer. Hy was altyd bereid om sy idees en sy liefde met almal te deel.

“Ek gaan hom nog meer verlang. Mag julle jul troos vind by die Here. Eendag sal ons almal hom weer sien in die hemel. So jammer om te hoor! Rus in vrede, my Joshie!

Op 14 April, die dag van die voorval, het Josh se oupa hom nog aangemoedig om te bly veg vir sy lewe.

“Josh James my lewe my alles. Veg om jou lewe so Klein so weerloos. Oupa wees is die beste ding in my lewe want jy is ons alles. Mag God jou beskerm deur die operasie en jou veilig terug gee vir ons. Ek het nooit ‘n bynaam gehad nie. Jy het my Games begin noem. ‘n naam wat ek met trots dra. Hou aan veg ons liefling seuntjie. Ons is Baie Baie Baie Lief vir jou!!!!”

Die voorval word verder ondersoek.