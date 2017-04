Hartseer nuus oor jong leeuslagoffer

’n Dag ná sy 12de verjaardag het die seun wat deur ’n leeu aangeval is aan sy beserings beswyk.

Kristian Prinsloo se pa, Herman, het vanoggend in net ’n paar woorde bekendgemaak sy seun is oorlede.

“Kristian Josef Armand Prinsloo is 10:50 oorlede. Lief vir jou, my seun. Herman & Adri Prinsloo,” het Herman op die Facebook-blad vir sy seun geskryf.

Woorde van medelye het ingestroom vir Herman en Adri, wie se enigste seun vroeër vandeesmaand deur ’n “mak” leeu aangeval is terwyl hy saam met sy ouma by familievriende gekuier het. Dié familievriende hou die leeus op hul plaas aan.

Die leeu het Kristian aan die nek gegryp. Dokters het in ’n stadium vir sy ouers gesê hy het geen meer breinaktiwiteit nie. Kristian, wat in die Muelmed-hospitaal in Pretoria behandel is, se toestand was sedert die aanval kritiek.

Hy was ook aan ’n ventilator gekoppel.

Kristian was ’n leerder aan die Laerskool Louis Leipoldt in Centurion.