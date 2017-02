Hartseer nuus oor die piepklein wonderbaba van Kakamas

Die klein wonderwerkie van die Noord-Kaap, Lee-Anne Adonis, is vanoggend in die Mediclinic in Bloemfontein dood.

Lee-Anne het haar ouers, Antoinette en John, sowel as medici met haar veggees verstom toe sy op 25 weke agter in ’n ambulans op Kakamas gebore is en ’n skamele 525 g geweeg het. Sy is per lugambulans na Bloemfontein vervoer.

Dokters kon nie glo dat dié piepklein wonderwerkie sonder die hulp van enige mediese toerusting perfek gefunksioneer het nie.

Sy het ook intussen gewig opgetel en het gister nog 625g geweeg. Sy is in ’n broeikas behandel.

Suster Anneke Esterhuizen, hoof van die neonatale eenheid, het aan Huisgenoot bevestig dat Lee-Anne sowat drie weke na haar geboorte aan ’n derminfeksie oorlede is.

“Dit is eintlik baie algemeen onder premature babas,” sê Anneke.

“As babatjies hierdie soort infeksie kry, is dit amper ’n doodsvonnis.

“Die dermpies kan nie kos verteer nie omdat die organe nog onderontwikkel is en jy kan hulle nie ophou voer nie, want dan gaan die liggaampie agteruit.”

Lee-Anne se ma sou vanaand van Kakamas per bus na Bloemfontein reis om vir klein Lee-Anne te gaan kuier.

“Sy is verskriklik hartseer,” sê Anneke.

“Toe ons haar bel om die nuus oor te dra, was sy reeds op Upington.”

Huisgenoot het Lee-Anne se ma, Antoinette, probeer kontak, maar haar foon was af.