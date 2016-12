Gru-ongeluk tussen bus en taxi eis minstens 12 lewens

’n Gru-ongeluk net buite Worcester in die Wes-Kaap het vroeg Saterdagoggend die lewens van minstens 12 mense geëis.



[UPDATE] 12 killed in collision between bus and taxi on N1 outside of #Worcester – https://t.co/Jp0KDKOA2r pic.twitter.com/ws8FMtXcMR — ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) December 24, 2016

Volgens Werner Vermaak, woordvoerder van ER24, was ’n bus en ’n taxi in die ongeluk betrokke. Twaalf persone, insluitend ’n dogtertjie en ’n jong seun, is in die ongeluk dood.

Volgens RSG was al die oorledenes in die taxi. Die busbestuurder is ook ernstig beseer en was in die wrak vasgekeer tot die reddingsdiens daarin kon slaag om hom te bevry.

Nog ’n kind, tussen vier en sewe jaar oud, en ’n volwassene is in ’n kritieke toestand na die Worcester- provinsiale hospitaal geneem.

“Die volwassene het ongelukkig met sy aankoms aan sy beserings beswyk,” het Werner bygevoeg.

Die bestuurder van die taxi het ook in die ongeluk omgekom. Passasiers op die bus het na wat berig word net geringe beserings opgedoen en is op die toneel behandel.

Volgens Werner is paramedici net voor 05:00 Saterdagoggend na die toneel sowat 10 km buite Worcester ontbied.

Die presiese oorsaak van die ongeluk is nog onduidelik, maar plaaslike owerhede ondersoek die voorval.