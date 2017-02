Gru-ongeluk in Carletonville eis vier

Vier mense is dood en nog twee beseer nadat ’n motor Woensdagoggend in Carletonville teen ’n ander voertuig gebots het.

Russel Meiring, woordvoerder vir ER24, sê nooddienste het albei motors op die R501 naby die kruising van Deelkraal- en Welverdiendweg langs die pad gekry.

“Verskeie liggame het buite die twee voertuie gelê, terwyl twee (mense) op die toneel rondgestap het.”

Russel sê paramedici het gevind die drie mans wat buite hul voertuie gelê het, het verskeie beserings opgedoen.

“Ongelukkig kon niks vir die pasiënte gedoen word nie en is hulle op die toneel dood verklaar.”

Hy sê ’n vrou het buite haar voertuig net ’n paar meter van die oorledenes af gelê.

“Sy is na ’n hospitaal daar naby vervoer vir dringende behandeling. Ongelukkig het die vrou met haar aankoms by die hospitaal aan haar beserings beswyk en is sy dood verklaar.”

Russel sê die twee oorblywende pasiënte, ’n man en ’n vrou, is ondersoek en daar is bevind hulle het matige beserings opgedoen.

“Hulle is vir hul beserings behandel en daarna na die Leratong-hopspitaal oorgeplaas vir verdere behandeling.”

