Groot wending in Krugersdorp-afspraakmoorde: ‘Hulle was ’n misdaadkartel’

Die vyf beskuldigdes in die sogenaamde “afspraakmoorde” in Krugersdorp het Vrydagoggend vlugtig hul eerste verskyning as vermeende georganiseerde misdaadsindikaat in die hooggeregshof in Johannesburg gemaak.

Hulle sal in Oktober hier teregstaan op sewe aanklagte van moorde en nog meer as 10 ernstige misdrywe.

Cecilia Steyn (35), die sogenaamde meesterbrein van die misdade, haar vriendin Marinda Steyn (50), dié se kinders, Marcel (18) en Le Roux (21), asook hul vriend Zak Valentine (31) se verhoor sal op 9 Oktober hier begin en minstens agt weke duur.

Die motiewe vir dié vermeende sindikaat se ingewikkelde beweerde web van leuens en lyke word in ’n rillerklagstaat vervat. Dit dui daarop dat hulle na bewering saam te werk gegaan het om oor ’n lang tydperk in beplande aanslae onskuldige mense vir finansiële gewin te beroof en te vermoor.

Die staat voer aan die vermeende span se bedrywighede kom dus neer op ’n misdadige onderneming van rampokkery. Hul beweerde onderskeie rolle in van die tot 23 aanklagte word in die klagstaat vervat.

Dit sluit aanklagte van bedrog, roof met verswarende omstandighede asook die besit van ’n arsenaal wapens in.

Die sesde beskuldigde, John Barnard (40), ’n vriend van hulle, is reeds in Desember 2016 tot effektief 20 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy ’n pleitooreenkoms met die staat bereik en skuld beken het op 13 aanklagte, waaronder vyf van moord.

Die moorde waarop hy skuld beken het, het die skokmoorde op twee versekeringsmakelaars, Anthony Scholefield (64) en Kevin McAlpine (29), asook die eiendomsagent Hanlé Lategan (52) in Mei 2016, ingesluit.

Anthony en Kevin se lyk is onderskeidelik op 10 en 26 Mei in hul motor se bagasieruim gekry en Hanlé s’n op 31 Mei langs ’n stroom in Randfontein.

Die staat voer aan al drie is na bewering in Marinda Steyn se woonstel in die Cosanna-woonstelblok verwurg, waarna die lyke in ’n munisipale asblik verwyder en weg van die toneel geneem is.

Die ander twee moorde waarop hulle skuld beken het, sluit in dié van die rekeningkundige Glen McGregor (57), wat in Januarie 2016 op sy hoewe naby Randfontein beroof en vermoor is, asook dié op die straatsmous Jarrod Jackson op 16 Desember 2015.

John sal nou as staatsgetuie teen sy vyf vermeende medepligtiges getuig wat op nóg twee moorde, dié op John se voormalige werkgewers Peter (51) en Joan (47) Meyer in November 2015 teregstaan.

Al die vermoordes is na bewering beroof vir die beskuldigdes se finansiële gewin. Die moordklag van Jarrod Jackson hou egter verband met Zak, wat na bewering sy eie dood probeer versin het, en Cecilia en Marinda wat ’n lewenspolis van R3,57 miljoen wil eis.

Jarrod is na bewering ontvoer, vermoor en sy verkoolde lyk in Zak se uitgebrande motor naby Petrus Steyn in die Vrystaat gekry. Dit moes lyk asof Zak in dié ongeluk gesterf het.

So het die moorde verloop

2015:

November: Peter en Joan Meyer van Noordheuwel, Krugersdorp, word in hul huis vermoor. Hulle is van slegs R700, bankkaarte en ’n selfoon beroof.

Desember: Zak Valentine versin na bewering sy dood en die straatsmous Jarrod Jackson, van Krugersdorp, se lyk word in Petrus Steyn in die Noordoos-Vrystaat in sy motor gekry.

2016:

Januarie: Glen McGregor (57), rekeningkundige van Krugersdorp, word op sy hoewe by Randfontein doodgeskiet. ’n Selfoon en R6 000 is geroof.

10 Mei: Anthony Scholefield (64), versekeringsmakelaar van Krugersdorp, se lyk word in sy voertuig se kattebak op die dorp gevind. Sy selfoon, skootrekenaar en ’n bedrag van R16 600 is onder meer geroof.

26 Mei: Kevin McAlpine (29), versekeringsmakelaar van Krugersdorp, se lyk word in sy voertuig se kattebak op die dorp gevind. Hy is onder meer van sy trouring, skootrekenaar, skoene, horlosie en R1 300 kontant beroof.

31 Mei: Hanlé Lategan (52), eiendomsagent van Krugersdorp, se lyk word langs ’n stroom in Randfontein gevind. Haar selfoon, goue diamantring, horlosie en R3 000 kontant word onder meer geroof.

KLIK HIER vir meer inligting oor die slagoffers.

Inhegtenisnemings tot dusver

Junie: Twee jong mans word aangekeer, maar aanklagte word later teruggetrek nadat dit aan die lig kom hulle was nie betrokke nie.

Le Roux Steyn (20) en Marcel Steyn (18) word in verband met die moorde op Hanlé, Kevin en Anthony aangekeer.

Julie: Zak Valentine word daarvan aangekla dat hy sy eie dood versin het.

Augustus: Marinda Steyn en Cecilia Steyn word in verband met Zak se “dood” en die sameswering van moord op Jarrod aangekeer. Marinda is Le Roux en Marcel se ma. Sy word by die moord op Glen McGregor betrek.

Augustus: John Barnard (40) word weens die moord op Glen McGregor in hegtenis geneem.

Die polisie het vandeesweek bekendgemaak hulle is op soek na nóg ’n man wat moontlik met die ondersoek kan help