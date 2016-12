Groot hartseer ná swembad-tragedie in Gauteng

Talle verdrinkings het 2016 op ’n hartseer noot geëindig.

’n Negejarige seun van Meyerton in Gauteng het Vrydag in ’n residensiële swembad verdrink, het die nooddiensgroep ER24 het in ’n verklaring gesê.

ER24-paramedici en die Midvaal-brandweerdienste is na die toneel ontbied en na die swembad begelei waar hulle die seun gevind het.

Die familie kon die seun glo vir ’n geruime tyd nie opspoor nie, en het ten einde laaste op ’n grutoneel in die swembad afgekom.

Hulle het die negejarige op die bodem van die swembad gekry en onmiddellik uit die water gehaal. Paramedici het met hulle aankoms die seun se toestand geëvalueer en daar was geen teken van lewe nie.

Nadat paramedici vir meer as ’n uur probeer het om hom met mond-tot-mond asemhaling en ander lewensondersteunende stappe aan die lewe probeer kry het, is die seun ongelukkig op die toneel dood verklaar.

Die voorval is by die plaaslike owerheid aangemeld.